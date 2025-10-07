Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp

Thùy Linh

(NLĐO) - Ước tính ban đầu vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn gây thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) về tình hình sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo ngày 7-10, từ sáng ngày 6-10 đến sáng ngày 7-10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp - Ảnh 1.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước tăng đột biến khiến một mảng bê tông tại cửa nhận nước bị vỡ

Theo cập nhật của Nhà máy Thủy điện Bắc Khê, lúc 9 giờ ngày 7-10-2025, lưu lượng nước về hồ đạt 1.181 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du 1.181 m3/giây; đến 12 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ tăng lên 1.562 m3/giây, lưu lượng nước về hạ du tương ứng 1.562 m3/giây.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-10, do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây đã gây ra sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1.

Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 (trước đây là khu vực Kim Đồng cũ) nằm tại thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, có công suất lắp máy 2,4 MW, diện tích lưu vực 325 km2 và lưu lượng nước thiết kế 1.572 m3/giây.

Sự cố xảy ra tại khu vực đập thuộc thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, với phần thân đập bị vỡ có chiều dài khoảng 4-5 m, sâu 3-4 m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước tăng đột biến khiến một mảng bê tông tại cửa nhận nước bị vỡ, đồng thời phòng điều khiển trung tâm bị đổ sập, các thiết bị trong phòng bị hư hỏng nặng.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn

Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và hoa màu chưa thống kê được, tuy nhiên ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập gồm ba thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng số 196 hộ dân, 779 nhân khẩu.

Trong đó, có 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm 7 hộ (25 nhân khẩu) ở thôn Bắc Khê, 10 hộ (40 nhân khẩu) ở thôn Hợp Lực và 6 hộ (36 nhân khẩu) ở thôn Nà Soong. Toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại và nhóm Zalo đến các thôn xung quanh khu vực Thủy điện Bắc Khê 1, cũng như các xã hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã kịp thời thông tin, hướng dẫn nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân, Y tế, Cứu hộ cứu nạn được huy động, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, di dời và hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do tuyến Quốc lộ 3B đang bị chia cắt tại nhiều điểm nên công tác ứng phó và tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp - Ảnh 2.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp - Ảnh 4.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp - Ảnh 5.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp - Ảnh 6.

Tin liên quan

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.

Thủy điện Ma Lù Thàng của Trung Quốc xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây trong 72 giờ

(NLĐO) - Thuỷ điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m3/giây trong 72 giờ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 30-9.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn, miền Bắc ngập lụt diện rộng, hàng loạt hồ thủy điện xả lũ

(NLĐO) - Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

mưa lớn lũ lụt vỡ đập thủy điện thủy điện xả lũ bão số 11 đập thủy điện Bắc Khê 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo