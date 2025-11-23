Thị trưởng Mỹ gốc Việt vướng nhiều cáo buộc nặng nề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thị trưởng Mỹ gốc Việt vướng nhiều cáo buộc nặng nề

Thu Hương

(NLĐO) - Thị trưởng Mỹ gốc Việt Tyrin Truong đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và đe dọa công chức trong nhiệm sở.

Trang WWL-TV đưa tin bồi thẩm đoàn hạt Washington, bang Louisiana hồi cuối tháng 10 đã truy tố Tyrin Z. Truong, thị trưởng trẻ người Mỹ gốc Việt của TP Bogalusa, với nhiều tội danh liên quan đến tham ô trong chức vụ, lạm quyền và đe dọa công chức.

img

Tyrin Z. Truong, thị trưởng thành phố Bogalusa, bang Louisiana (Ảnh: Facebook Mayor Tyrin Z. Truong)

Các cáo buộc được đưa ra vài tháng sau khi Truong bị cảnh sát bang Louisiana bắt giữ trong một cuộc điều tra ma túy. Vào tháng 1-2025, Truong từng bị Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực, ma túy của Cảnh sát bang Louisiana (LSP) bắt giữ cùng 6 nghi phạm khác vì cáo buộc là thành viên băng đảng ma túy quy mô lớn.

Theo nội dung cáo trạng, Truong đã lạm dụng hơn 4.600 USD ngân sách thành phố để thanh toán khoản nợ pháp lý cá nhân từ một vụ kiện năm 2023 về vi phạm luật hồ sơ công của Louisiana. Trước đó, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng ông này phải tự chịu phí luật sư và các hình phạt vì từ chối giao nộp tài liệu công.

Khi hội đồng thành phố không cho phép dùng ngân sách để chi trả khoản nợ này, các công tố viên cho biết Truong đã đe dọa trả đũa các thành viên hội đồng bằng cách liên tục gửi yêu cầu về hồ sơ công.

Cáo trạng cũng nêu nhiều hành vi lạm dụng quyền lực khác, gồm nhận lương và thanh toán nghỉ phép trái phép; ép buộc nhà thầu chi trả cho đơn vị không thực hiện công việc; sử dụng quỹ thành phố để liên hệ mại dâm qua Airbnb tại TP Atlanta; mua chất cấm từ kẻ buôn ma túy mà không báo cáo; ra lệnh công nhân sửa chữa nhà mẹ mình bằng vật liệu công; đòi hối lộ từ doanh nghiệp địa phương.

Đặc biệt, cảnh sát bang cho biết ông Truong "mua vui có tổ chức với một gái mại dâm trong thời gian diễn ra hội nghị các thị trưởng ở Atlanta. Ngoài ra, một mạng lưới ma túy có nguồn gốc tại Bogalusa đã sử dụng mạng xã hội để bán thuốc giảm đau, cần sa liều cao và nhiều chất kích thích khác, tiền thu được dùng để mua súng.

Theo FOX 8 Live, luật sư của ông Truong, Billy Gibbens, phản hồi về cáo trạng: "Thị trưởng Tyrin Truong hoàn toàn vô tội và chúng tôi sẽ nỗ lực minh oan cho ông. Ông Tyrin là một người tốt, vẫn không ngừng phục vụ cộng đồng kể từ khi sự việc này xảy ra gần 10 tháng trước".

Người phát ngôn của ông Truong, Tyronne Walker, cũng nói: "Suốt gần 10 tháng bị vướng vào những cáo buộc vô căn cứ, thị trưởng vẫn tiếp tục phục vụ người dân. Thật khó hiểu khi bản cáo trạng này được đưa ra chỉ vài ngày trước phiên điều trần nhằm bãi nhiệm quản lý tài chính thất bại và trả lại quyền lãnh đạo toàn thành phố cho thị trưởng mà người dân đã bầu".

Ông Truong dự kiến ra tòa lần đầu vào ngày 10-11-2025 nhưng phiên tòa đã bị hoãn.

Tyrin Z. Truong chỉ mới 23 tuổi khi trúng cử chức thị trưởng TP Bogalusa vào năm 2022, đánh bại bà Wendy O'Quin Perrette. Khi nhậm chức, ông này trở thành thị trưởng trẻ nhất của Bogalusa và là một trong số thị trưởng trẻ nhất lịch sử bang Louisiana.

Tin liên quan

Hé lộ người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Hé lộ người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

(NLĐO) - Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 5 tội phạm bỏ trốn và đồng phạm nữ người Việt không lâu sau khi nhóm này dàn dựng vụ đào thoát có vũ trang kịch tính.

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD

(NLĐO) - Hai phụ nữ, trong đó có người tự xưng “thầy bói, nhà phong thủy”, bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu AUD của cộng đồng người Việt tại Sydney – Úc.

Cảnh sát California bắt giữ cô gái gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng trong quán bar

(NLĐO) - Cảnh sát TP Elk Grove, bang California – Mỹ đã bắt giữ Thao Kim Tran, 25 tuổi, với cáo buộc đồng lõa trong một vụ xả súng.

ma túy gốc Việt Thị trưởng Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo