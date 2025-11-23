Thị trưởng Mỹ gốc Việt vướng nhiều cáo buộc nặng nề

Trang WWL-TV đưa tin bồi thẩm đoàn hạt Washington, bang Louisiana hồi cuối tháng 10 đã truy tố Tyrin Z. Truong, thị trưởng trẻ người Mỹ gốc Việt của TP Bogalusa, với nhiều tội danh liên quan đến tham ô trong chức vụ, lạm quyền và đe dọa công chức.

Tyrin Z. Truong, thị trưởng thành phố Bogalusa, bang Louisiana (Ảnh: Facebook Mayor Tyrin Z. Truong)

Các cáo buộc được đưa ra vài tháng sau khi Truong bị cảnh sát bang Louisiana bắt giữ trong một cuộc điều tra ma túy. Vào tháng 1-2025, Truong từng bị Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực, ma túy của Cảnh sát bang Louisiana (LSP) bắt giữ cùng 6 nghi phạm khác vì cáo buộc là thành viên băng đảng ma túy quy mô lớn.

Theo nội dung cáo trạng, Truong đã lạm dụng hơn 4.600 USD ngân sách thành phố để thanh toán khoản nợ pháp lý cá nhân từ một vụ kiện năm 2023 về vi phạm luật hồ sơ công của Louisiana. Trước đó, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng ông này phải tự chịu phí luật sư và các hình phạt vì từ chối giao nộp tài liệu công.

Khi hội đồng thành phố không cho phép dùng ngân sách để chi trả khoản nợ này, các công tố viên cho biết Truong đã đe dọa trả đũa các thành viên hội đồng bằng cách liên tục gửi yêu cầu về hồ sơ công.

Cáo trạng cũng nêu nhiều hành vi lạm dụng quyền lực khác, gồm nhận lương và thanh toán nghỉ phép trái phép; ép buộc nhà thầu chi trả cho đơn vị không thực hiện công việc; sử dụng quỹ thành phố để liên hệ mại dâm qua Airbnb tại TP Atlanta; mua chất cấm từ kẻ buôn ma túy mà không báo cáo; ra lệnh công nhân sửa chữa nhà mẹ mình bằng vật liệu công; đòi hối lộ từ doanh nghiệp địa phương.

Đặc biệt, cảnh sát bang cho biết ông Truong "mua vui có tổ chức với một gái mại dâm trong thời gian diễn ra hội nghị các thị trưởng ở Atlanta. Ngoài ra, một mạng lưới ma túy có nguồn gốc tại Bogalusa đã sử dụng mạng xã hội để bán thuốc giảm đau, cần sa liều cao và nhiều chất kích thích khác, tiền thu được dùng để mua súng.



Theo FOX 8 Live, luật sư của ông Truong, Billy Gibbens, phản hồi về cáo trạng: "Thị trưởng Tyrin Truong hoàn toàn vô tội và chúng tôi sẽ nỗ lực minh oan cho ông. Ông Tyrin là một người tốt, vẫn không ngừng phục vụ cộng đồng kể từ khi sự việc này xảy ra gần 10 tháng trước".

Người phát ngôn của ông Truong, Tyronne Walker, cũng nói: "Suốt gần 10 tháng bị vướng vào những cáo buộc vô căn cứ, thị trưởng vẫn tiếp tục phục vụ người dân. Thật khó hiểu khi bản cáo trạng này được đưa ra chỉ vài ngày trước phiên điều trần nhằm bãi nhiệm quản lý tài chính thất bại và trả lại quyền lãnh đạo toàn thành phố cho thị trưởng mà người dân đã bầu".

Ông Truong dự kiến ra tòa lần đầu vào ngày 10-11-2025 nhưng phiên tòa đã bị hoãn.