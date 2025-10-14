Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao đấu giá mỏ cát cao thế mà người ta vẫn lao vào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao đấu giá mỏ cát cao thế mà người ta vẫn lao vào?

Bảo Trân

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu việc đấu giá mỏ cao mà nhiều người vẫn lao vào, phải chăng người ta đấu giá 1 nhưng có thể khai thác lên 2, 3?

Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và vấn đề đấu giá mỏ cát cao bất thường - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Nguyễn Nam

Đáp ứng vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, công trình trọng điểm

Trình bày tờ trình dự án luật, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng cho biết dự thảo luật đề xuất 5 nhóm chính sách lớn trong sửa đổi, bổ sung luật hiện hành.

Trong đó dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định trong cấp phép hoạt động khoáng sản nhóm III, nhóm IV để cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công; dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; công trình xây dựng khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách…

Dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các công trình, dự án cụ thể.

Dự thảo luật bổ sung 1 chương riêng quy định về quản lý đất hiếm như về chiến lược quốc gia về đất hiếm; quy định về dự trữ khoáng sản và bảo vệ khoáng sản đất hiếm; quy định về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đất hiếm...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và vấn đề đấu giá mỏ cát cao bất thường - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Mỏ có 300 nghìn mét khối nhưng thực tế có thể cao hơn, sau đấu giá quản lý không chặt nên người ta khai thác bù? Chứ không thể giá cao bất hợp lý mà có lời được

"Người dân nói ngồi trên mỏ vàng nhưng là nơi nghèo"

Cho ý kiến vào dự thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu tình trạng giá vật liệu xây dựng ở nhiều nơi hiện rất cao, kéo theo hiệu ứng giá của các vật liệu khác, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Hay có những cuộc đấu giá mỏ khoáng sản xuyên đêm, giá cao bất thường… Vì vậy, cần quy định rõ vai trò quản lý, cũng như thiết kế các quy định ở trong luật này và một số luật liên quan để xử lý phù hợp.

"Tại sao đấu giá mỏ khai thác cát cao thế mà nhiều người vẫn lao vào? Thực tế này là do việc khảo sát đánh giá trữ lượng? Phải chăng người ta đấu giá 1 nhưng có thể khai thác lên 2, 3? Mỏ có 300 nghìn mét khối nhưng thực tế có thể cao hơn, sau đấu giá quản lý không chặt nên người ta khai thác bù? Chứ không thể giá cao bất hợp lý mà có lời được" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Đức Hải kiến nghị dự luật quy định rõ công tác quản lý, xử lý; tạo điều kiện về thủ tục nhưng phải quản lý được, tránh lợi dụng gây thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và vấn đề đấu giá mỏ cát cao bất thường - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải: Võ Nhai ở Thái Nguyên có mỏ vàng, người dân nói ngồi trên mỏ vàng nhưng là nơi nghèo

Từng có nhiều năm là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, địa phương có nhiều mỏ khoáng sản, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng băn khoăn về tình trạng đấu giá mỏ khoáng sản đẩy giá lên rất cao, trong khi doanh nghiệp hoạt động phải dựa trên lợi nhuận.

"Bây giờ trữ lượng là 10, đấu giá lên 20 nhưng thực tế họ ngầm thấy trữ lượng 100 nên sau này khai thác lên 30, 40 thì vẫn thắng. Từ thực tiễn thấy rằng việc đánh giá trữ lượng là hết sức quan trọng" - bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng cần quy định rõ công tác bảo vệ môi trường, hoàn thổ sau khai thác và có chính sách quan tâm hơn quyền lợi của địa phương và cộng đồng nơi có khoáng sản.

"Như Võ Nhai ở Thái Nguyên có mỏ vàng, người dân nói ngồi trên mỏ vàng nhưng là nơi nghèo" - bà Hải chia sẻ.

Về quy định đối với đất hiếm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo thiết kế một chương quy định riêng về "mỏ vàng" nhưng cũng cần có chương riêng về khoáng sản chiến lược, trong đó có đất hiếm để vừa đảm bảo yêu cầu về khung pháp lý thể chế hóa chủ trương của Đảng, có tính bao quát và giao Chính phủ quy định với từng loại khoáng sản chiến lược.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và vấn đề đấu giá mỏ cát cao bất thường - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Luật lần này chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công,

Quản lý đất hiếm bằng cơ chế đặc biệt

Giải trình tại phiên họp, quyền Bộ trưởng NN-MT Trần Đức Thắng cho biết nội dung dự luật chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý và tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo luật.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ sửa luật lần này chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công, như đường cao tốc, công trình trung ương, địa phương và phạm vi rõ ràng liên quan nguyên vật liệu nhóm III, nhóm IV. Các quy định tạo sự linh hoạt nhưng phải kiểm soát quyền lực, bảo vệ môi trường, tránh trục lợi, rõ trách nhiệm sau khi phân cấp, phân quyền.

Đối với khoáng sản chiến lược như đất hiếm, Phó Thủ tướng cho rằng phải quản lý bằng cơ chế đặc biệt, có chiến lược, từ khâu điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến…; cần có chế định và không phân cấp cho địa phương.

Tin liên quan

Hủy kết quả đấu giá mỏ cát 2.811 tỉ đồng trên sông Tiền

Hủy kết quả đấu giá mỏ cát 2.811 tỉ đồng trên sông Tiền

(NLĐO) – Số tiền hơn 1 tỉ đồng mà công ty trúng thầu mỏ cát đặt cọc khi tham gia đấu giá đã không được trả lại.

Đấu giá mỏ cát 370 tỉ đồng ở Quảng Nam: Hủy quyết định xử phạt hành chính

(NLĐO) – Sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bắt Đức "bê đê" trong đường dây khai thác cát trái phép ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Mở rộng điều tra đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê").

khai thác cát mỏ cát giang hồ cát tặc giá cát đấu giá mỏ cát Thiếu cát đấu giá mỏ cát giá cao bất thường xuyên đêm đấu giá mỏ cát giá cát tăng cao giá vật liệu xây dựng tăng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo