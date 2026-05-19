Lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô

Ngày 19-5, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây xôn xao mạng xã hội.



Công an phường làm việc với người phụ nữ chửi bới, tát nam tài xế lớn tuổi

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội). Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Bước đầu xác định, khoảng 10 giờ ngày 16-5, chị NT.H. (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh thì bị xe ô tô của ông T.V.H (SN 1974, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) không chú ý quan sát, đã lùi vào xe máy chị H, làm cả xe và 2 mẹ con chị H ngã ra đường.

Do bức xúc, không kiềm chế được bình tĩnh, chị H đã chửi bới và dùng tay, chân đánh ông H..

Người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô

Qua làm việc, ông H. không có thương tích và không có đề nghị gì. Còn chị H cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.