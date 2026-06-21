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Lao động

Lấp khoảng trống giữa đào tạo và tuyển dụng

ThS Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế TP HCM

Thị trường lao động đang đối mặt nghịch lý: nhiều doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng vẫn khó tìm được nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều nhà tuyển dụng cần không chỉ là bằng cấp mà còn là khả năng làm việc thực tế, thích nghi nhanh và theo kịp sự thay đổi của công nghệ.

Để giải quyết bài toán này, các trường cao đẳng không thể chỉ đào tạo theo nhu cầu hiện tại mà phải chủ động dự báo xu hướng nhân lực, chuẩn bị nguồn lao động trước khi thị trường cần. Đây cũng là định hướng mà Trường CĐ Quốc tế TP HCM (ICH) đang triển khai thông qua đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường liên kết với DN.

Một trong những thay đổi quan trọng là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn. Thay vì nặng về lý thuyết, nhà trường dành khoảng 70% thời lượng cho thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Mục tiêu là giúp sinh viên (SV) không chỉ nắm kiến thức chuyên môn mà còn hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Song song đó, nhà trường tập trung phát triển các ngành có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị mạng máy tính, logistics và quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế, công nghệ ô tô... Ngoài kiến thức chuyên môn, SV được tăng cường ngoại ngữ và kỹ năng số nhằm đáp ứng yêu cầu của các DN trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

Điểm khác biệt đáng chú ý là DN tham gia ngay từ đầu vào quá trình đào tạo. Nhiều chương trình được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng, giúp người học sớm tiếp cận môi trường nghề nghiệp và hiểu rõ yêu cầu công việc.

Tiêu biểu là chương trình đào tạo ngành điều dưỡng phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). SV học lý thuyết tại trường, thực tập tại bệnh viện và có cơ hội tham gia tuyển dụng sau khi hoàn thành khóa học. Mô hình này giúp gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động, đồng thời tạo lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho người học.

Ở lĩnh vực du lịch - khách sạn, thông qua hợp tác với Tập đoàn Marriott, SV các ngành phiên dịch tiếng Anh thương mại và tiếng Trung được thực tập hưởng lương tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort trong 3 tháng. Đây là cơ hội để SV rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế.

Đối với ngành công nghệ ô tô, SV được thực tập và trải nghiệm công việc tại Chung Auto Sài Gòn, VinFast cùng nhiều DN trong ngành. Việc tiếp xúc sớm với môi trường sản xuất, dịch vụ thực tế giúp người học cập nhật công nghệ mới, nâng cao tay nghề và tự tin khi gia nhập thị trường lao động.

Thực tế cho thấy DN hiện nay cần nguồn nhân lực có khả năng làm việc ngay sau khi tuyển dụng. Vì vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải thay đổi theo hướng linh hoạt hơn, chủ động hơn và gắn kết sâu hơn với DN.

Với định hướng đào tạo thực hành, tập trung vào các ngành nghề trọng điểm và xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp, các trường nghề đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao cơ hội việc làm cho SV mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế.

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