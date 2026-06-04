Bất ngờ xu hướng tuyển dụng ngành Kế toán - Kiểm toán

Dù tiếp tục nằm trong nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất thị trường lao động, ngành Kế toán - Kiểm toán năm 2026 vẫn bộc lộ nghịch lý đáng chú ý: cơ hội việc làm rộng mở nhưng người lao động không dễ tiếp cận.

Theo Báo cáo xu hướng ngành Kế toán - Kiểm toán 2026 (kỳ 1) của VietnamWorks, trong quý I/2026, nhu cầu tuyển dụng ngành này tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, giữ vững vị trí Top 2 toàn quốc. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của bộ phận tài chính - kế toán trong hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh tích cực về nhu cầu tuyển dụng lại là những "điểm nghẽn" trong hành trình tìm việc của ứng viên. Có đến 29% người lao động cho biết gặp khó khăn trong việc đánh giá doanh nghiệp phù hợp, trong khi 21% không tìm được công việc đúng chuyên môn. Ngoài ra, 22% ứng viên phản ánh tình trạng thiếu phản hồi rõ ràng từ nhà tuyển dụng.

62% ứng viên cho biết mức lương và phúc lợi là yếu tố quan trọng nhất khi ứng tuyển công việc mới

Những con số này cho thấy rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu cơ hội việc làm, mà là thiếu thông tin chất lượng để đưa ra quyết định phù hợp. Thị trường lao động đang tồn tại khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và trải nghiệm tìm việc thực tế của người lao động.

Một nguyên nhân quan trọng đến từ sự thay đổi nhanh chóng của yêu cầu công việc trong ngành. Dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và chuyển đổi số, nhiều vị trí kế toán truyền thống mang tính nhập liệu, xử lý thủ công đang dần bị thay thế. Thay vào đó, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, hiểu biết hệ thống ERP, chuẩn mực báo cáo quốc tế (IFRS) và tư duy quản trị.

Trong khi đó, không ít ứng viên vẫn tập trung vào năng lực nghiệp vụ truyền thống, dẫn đến sự lệch pha giữa cung và cầu lao động. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các khó khăn phổ biến trong tuyển dụng hiện nay bao gồm ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tế và hạn chế về kỹ năng mềm.

Ở chiều ngược lại, kỳ vọng của người lao động cũng đang thay đổi. Có tới 62% ứng viên cho biết mức lương và phúc lợi là yếu tố quan trọng nhất khi ứng tuyển công việc mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại đặt nặng các tiêu chí về năng lực thích ứng, khả năng ứng dụng công nghệ và tư duy phân tích - những yếu tố mang tính dài hạn hơn.

Các chuyên gia nhận định, để thu hẹp khoảng cách này, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng công nghệ, phân tích dữ liệu và cập nhật các chuẩn mực mới của ngành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần minh bạch hơn trong thông tin tuyển dụng, cải thiện trải nghiệm ứng viên và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, "có việc" không còn đồng nghĩa với "dễ tìm việc". Việc kết nối đúng giữa nhu cầu doanh nghiệp và năng lực người lao động sẽ là chìa khóa để giải bài toán nhân lực của ngành Kế toán – Kiểm toán trong thời gian tới.