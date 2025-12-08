Lập "lá chắn số" phòng nguy cơ tấn công dữ liệu ở TPHCM

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại Lễ ra mắt Chi hội phía Nam Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), vừa diễn ra chiều 8-12, ở TPHCM.

TPHCM trong không gian mới với quy mô kinh tế hơn 123 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, cùng khối lượng hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng tăng khiến công tác an ninh mạng trở nên cấp bách. TPHCM xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để tạo đột phá.

Trong bối cảnh trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định an ninh mạng có vai trò sống còn, là "lá chắn" bảo vệ tài sản, dữ liệu và chủ quyền quốc gia, tạo nền tảng cho kinh tế số, chính quyền số phát triển ổn định. An ninh mạng vững chắc sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp các giao dịch, hoạt động trực tuyến diễn ra minh bạch, an toàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

"Hiện nay, TPHCM tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư trung tâm siêu dữ liệu; đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm tính liên tục, an toàn của các hệ thống dịch vụ công và hoạt động số. Thành phố cũng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm an ninh mạng nội địa nhằm tăng cường tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài" – Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất.

Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu; đóng góp vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam. Vì vậy, việc thành lập Chi hội phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghệ lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều hệ thống hạ tầng số trọng yếu, doanh nghiệp công nghệ, viện - trường và cộng đồng người dùng rộng lớn.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại sự kiện

"Đây cũng là địa bàn nhiều nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng, với các chiến dịch lừa đảo, tấn công xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu, giả mạo danh tính bằng công nghệ mới diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam - do NCA và Cục A05 phối hợp tổ chức - có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết" - thiếu tướng Lê Xuân Minh nói.

Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã trao các quyết định thành lập Chi hội phía Nam và quyết định bổ nhiệm Chi hội trưởng đối với thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Ban chấp hành Chi hội phía Nam gồm: Chi hội trưởng, 5 chi hội phó và 25 ủy viên. Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của hiệp hội, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).





