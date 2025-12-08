HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lập "lá chắn số" phòng nguy cơ tấn công dữ liệu ở TPHCM

Thái Phương

(NLĐO) - TPHCM đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư trung tâm siêu dữ liệu, và an ninh mạng có vai trò sống còn.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại Lễ ra mắt Chi hội phía Nam Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), vừa diễn ra chiều 8-12, ở TPHCM.

TIN LIÊN QUAN

TPHCM trong không gian mới với quy mô kinh tế hơn 123 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, cùng khối lượng hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng tăng khiến công tác an ninh mạng trở nên cấp bách. TPHCM xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để tạo đột phá.

Trong bối cảnh trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định an ninh mạng có vai trò sống còn, là "lá chắn" bảo vệ tài sản, dữ liệu và chủ quyền quốc gia, tạo nền tảng cho kinh tế số, chính quyền số phát triển ổn định. An ninh mạng vững chắc sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp các giao dịch, hoạt động trực tuyến diễn ra minh bạch, an toàn.

Lập lá chắn số để phát triển kinh tế số an toàn tại TPHCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

"Hiện nay, TPHCM tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư trung tâm siêu dữ liệu; đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm tính liên tục, an toàn của các hệ thống dịch vụ công và hoạt động số. Thành phố cũng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm an ninh mạng nội địa nhằm tăng cường tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài" – Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất.

Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu; đóng góp vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam. Vì vậy, việc thành lập Chi hội phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghệ lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều hệ thống hạ tầng số trọng yếu, doanh nghiệp công nghệ, viện - trường và cộng đồng người dùng rộng lớn.

Lập lá chắn số để phát triển kinh tế số an toàn tại TPHCM - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại sự kiện

"Đây cũng là địa bàn nhiều nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng, với các chiến dịch lừa đảo, tấn công xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu, giả mạo danh tính bằng công nghệ mới diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam - do NCA và Cục A05 phối hợp tổ chức - có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết" - thiếu tướng Lê Xuân Minh nói.

Lập lá chắn số để phát triển kinh tế số an toàn tại TPHCM - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã trao các quyết định thành lập Chi hội phía Nam và quyết định bổ nhiệm Chi hội trưởng đối với thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Ban chấp hành Chi hội phía Nam gồm: Chi hội trưởng, 5 chi hội phó và 25 ủy viên. Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của hiệp hội, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).



Tin liên quan

Ngân hàng cảnh báo tránh bị lợi dụng, lừa đảo sau sự cố an ninh mạng tại CIC

Ngân hàng cảnh báo tránh bị lợi dụng, lừa đảo sau sự cố an ninh mạng tại CIC

(NLĐO) – Với sự cố an ninh mạng tại CIC, kẻ gian có thể lợi dụng để xây dựng kịch bản lừa đảo...

Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC

(NLĐO)- Thông tin do CIC thu thập không bao gồm thông tin tài khoản, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng…

Từ vụ VNDirect "bị tấn công", chuyên gia khuyến nghị đặc biệt quan tâm về an ninh mạng

(NLĐO)- Theo Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, các vụ việc tấn công mạng đang có chiều hướng gia tăng thời gian qua

TPHCM an ninh mạng kinh tế số kinh tế số ở tphcm NCA Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chi hội phía nam Hiệp hội An ninh mạng quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo