Thời sự Chính trị

Lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 nước thành viên LHQ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tuvalu là đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện.

Chiều 24-9 theo giờ địa phương (sáng 25-9 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.

Lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 nước thành viên LHQ- Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Paulson Panapa ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Với việc ký Thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc (hiện có 193 thành viên).

Sau lễ ký, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Paulson Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định việc ký kết Thông cáo chung là dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, như kinh tế biển, du lịch, giáo dục.

Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa thăm Việt Nam; Bộ trưởng Paulson Panapa vui vẻ nhận lời.

Tuvalu là đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện, theo đó Vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi Toàn quyền; Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ.

Tuvalu là nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá (đặc biệt là cá ngừ) và trồng cây lương thực.

Tuvalu là thành viên Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Khối thịnh vượng chung Anh và một số các tổ chức thuộc khu vực Thái Bình Dương như Ban Thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương, Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương.

Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Indonesia.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ

(NLĐO)- Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

(NLĐO)- Chủ tịch nước bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương.

Chủ tịch nước: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đẩy mạnh tài chính khí hậu và hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

