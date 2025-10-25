HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lập "sòng bạc" trong thùng container

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 25-10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố 7 đối tượng đánh bạc trong thùng container.

Trước đó, vào 22 giờ 15 phút, ngày 16-10, Công an xã Nghĩa Dân (tỉnh Hưng Yên) bất ngờ bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa trong thùng container được sử dụng là phòng ở, sinh hoạt của nhân viên một công ty tại thôn Nghĩa Giang, xã Nghĩa Dân.

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc tại thùng container - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng trong vụ án

7 đối tượng gồm: Bùi Thanh Sang (1983, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh); Đỗ Văn Công (SN 1990, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Bùi Đăng Thời (SN 1983, trú tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ); Trần Quang Văn (SN 1985, trú tại phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Đình Mừng (SN 1988, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Hồ Minh Mạnh (SN 1983, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Đức Việt (SN 1992, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là hơn 8,2 triệu đồng; thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an xã Nghĩa Dân đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

