Ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng cao su bị triệt xóa

Ngày 6-10, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng đối tượng và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định về hành vi "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại khu vực rừng cao su thuộc thôn 3, xã Tánh Linh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng đang sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc 7,95 triệu đồng, thu trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc 263 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bắt các đối tượng tại chiếu bạc. Ảnh: CALĐ



Qua đấu tranh, bước đầu xác định tụ điểm do B.T.T. (34 tuổi, trú xã Tánh Linh) cầm đầu, đứng ra tổ chức.

Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, chọn khu vực rừng cao su vắng người qua lại, hoạt động vào đêm khuya và bố trí nhiều lớp cảnh giới để tránh bị phát hiện.

Mỗi lần tổ chức, các đối tượng chỉ cho người quen biết tham gia và liên lạc bằng điện thoại để hẹn địa điểm cụ thể, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, triệt phá.