Lắp tạm dầm thép trên cây cầu bị lũ cuốn gãy đôi

Chiều 25-11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết các đơn vị chức năng liên quan đã thi công hoàn thành cầu tạm Nước Bao (xã Sơn Hà) sau khi bị lũ cuốn trôi, bảo đảm xe tải trọng nhẹ và xe máy lưu thông an toàn.

Trước đó, trong đợt mưa lũ ngày 17-11 đã cuốn sập mố cầu và một nhịp cầu bị lũ cuốn gãy đôi, chia cắt gần 300 hộ/1.200 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Bao.

Cầu Nước Bao được lắp dầm thép, đảm bảo phương tiện lưu thông

Ngay khi cầu sập, chính quyền địa phương và người dân đã dựng cầu tạm bằng tre để đi lại. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng triển khai lắp đặt cầu tạm bằng dầm thép.

Đến nay, cầu tạm dầm thép đã được lắp dựng tại vị trí nhịp cầu bị sập, giúp người dân yên tâm qua lại. Hàng hóa thiết yếu đã được vận chuyển đến các hộ dân. Việc đi lại mua bán từ miền xuôi lên đã trở lại bình thường.

Cầu Nước Bao được lắp dầm thép cho phương tiện lưu thông tạm thời

Hiện Sở Xây dựng phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đang đưa công trình cầu Nước Bao vào diện tình huống thiên tai khẩn cấp để đầu tư xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Ông Mai Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương gia cố hai bên mố cầu bằng rọ đá chống xói lở và sẽ kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí xây dựng cầu mới.

Cầu Nước Bao khi bị lũ cuốn gãy nhịp, cô lập gần 300 hộ dân

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lớn vừa qua đã xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở taluy dương, taluy âm trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường do Sở Xây dựng tỉnh quản lý; đất đá tràn lấp mặt đường, hư hỏng hệ thống thoát nước với khối lượng ước tính khoảng 50.000m³.

Nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường trên Quốc lộ 24, 24B và các tuyến ĐT.623, ĐT.626, ĐT.628, ĐT.676…

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương bám sát địa bàn, sẵn sàng ứng phó với tình huống mới phát sinh; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng kiên cố các vị trí xung yếu.