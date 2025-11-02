HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Nước lũ cuốn trôi cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Cầu Cây Sung – nằm trên tuyến đường vào Trại giam T10 bị nước lũ cuốn trôi, cô lập trại giam cùng hàng trăm hộ dân.

Clip sập cầu

Sáng 2-11, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay, cầu Cây Sung (xã Bình Khương cũ) – nằm trên tuyến đường ĐH05 vào Trại giam T10 đã bị nước lũ cuốn.

- Ảnh 1.

Cầu Cây Sung bị lũ cuốn trôi

"Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người lưu thông qua lại trên cầu, trong đó có một người cùng xe máy bị rơi xuống nước nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thây. Hiện lực lượng dân quân, công an đã tổ chức chốt chặn hai đầu cầu, không cho người và các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn", lãnh đạo xã Bình Minh thông tin.

- Ảnh 2.

Nước lũ cuốn trôi cầu Cây Sung

Cầu Cây Sung có chiều dài 12m, chiều ngang 5m, nối 3 xóm ở thôn Phước An gồm: Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long. Cầu bị sập khiến Trại giam T10 cùng khoảng 250 hộ dân ở các xóm trên bị cô lập.

Lãnh đạo xã Bình Minh đang chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho 250 hộ dân đang bị cô lập.

Tại Quảng Ngãi trong 2 ngày qua có mưa lớn khiến mực nước lũ trên các sông đang dâng cao, nhiều sông đạt báo động 2, báo động 3, vượt báo động 3.

Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 316mm, Trà Phú (xã Đông Trà Bồng) 298,2mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 297mm, Bình Đông (xã Trà Bồng) 264mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 261mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 203,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã đạt mức gần bão hòa trên 85%, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại khu dân cư.

tỉnh Quảng Ngãi
