Chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong

Uyên Châu

(NLĐO)-1 nạn nhân mắc kẹt trong vụ chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai đã không qua khỏi

Ngày 24-12, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ chìm tàu chở đá khiến 1 người tử vong.

Vào sáng hôm qua (23-12), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ ông Trần Phước Sang (là người quản lý tàu), báo tin có vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty Cổ phần xây lắp An Giang.

Chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Vụ việc xảy ra tại Bến thủy nội địa Hồng Tuyên trên sông Đồng Nai thuộc tổ 7, khu phố 6-7, phường Trảng Dài. Thời điểm tàu chìm, ông Sang nghi có 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, Chỉ huy lực lượng cứu hộ đã triển khai đội hình lặn để tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để tổ chức các thủ tục theo quy định. 


tỉnh đồng nai sông Đồng Nai người tử vong thi thể nạn nhân chìm tàu
