Lật tẩy bí mật bên trong lò giết mổ chó ở TP Đà Nẵng

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 30-12, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ chó tại khối phố Đông Khương 1, do ông Trần Văn Quốc (SN 1968, trú khối phố Đông Khương 1) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Văn Kh. (SN 1989, con ruột ông Quốc) và 2 người khác đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ chó không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an phường Điện Bàn phát hiện cơ sở của ông Quốc giết mổ 29 con chó không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định những người liên quan đã giết mổ tổng cộng 29 con chó không rõ nguồn gốc, với tổng khối lượng thành phẩm 321,5 kg. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để xử lý theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện khu vực phòng thờ tầng 2 trong nhà ông Quốc đang tàng trữ 6 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 10,4 kg.

Pháo nổ được tàng trữ trái phép

Nhận định hành vi có dấu hiệu phạm tội, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với Trần Văn Quốc về hành vi "Tàng trữ hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 29 con chó đã giết mổ, 6 hộp pháo hoa nổ (10,4 kg) cùng các dụng cụ liên quan.

Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục phối hợp Phòng PC03 củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.