HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lật tẩy bí mật bên trong lò giết mổ chó ở TP Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Kiểm tra lò giết mổ chó ở TP Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện ngoài 29 con chó không rõ nguồn gốc bị giết thịt, chủ nhà còn tàng trữ hàng cấm

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 30-12, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ chó tại khối phố Đông Khương 1, do ông Trần Văn Quốc (SN 1968, trú khối phố Đông Khương 1) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Văn Kh. (SN 1989, con ruột ông Quốc) và 2 người khác đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ chó không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lò mổ chó ở Đà Nẵng bị phát hiện giết mổ 29 con chó không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Lật tẩy bí mật bên trong lò giết mổ chó ở TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công an phường Điện Bàn phát hiện cơ sở của ông Quốc giết mổ 29 con chó không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định những người liên quan đã giết mổ tổng cộng 29 con chó không rõ nguồn gốc, với tổng khối lượng thành phẩm 321,5 kg. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để xử lý theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện khu vực phòng thờ tầng 2 trong nhà ông Quốc đang tàng trữ 6 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 10,4 kg.

Lò mổ chó ở Đà Nẵng bị phát hiện giết mổ 29 con chó không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Pháo nổ được tàng trữ trái phép

Nhận định hành vi có dấu hiệu phạm tội, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với Trần Văn Quốc về hành vi "Tàng trữ hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 29 con chó đã giết mổ, 6 hộp pháo hoa nổ (10,4 kg) cùng các dụng cụ liên quan.

Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục phối hợp Phòng PC03 củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Tin liên quan

Thanh tra Đà Nẵng chuyển 2 vụ việc sang công an thụ lý điều tra

Thanh tra Đà Nẵng chuyển 2 vụ việc sang công an thụ lý điều tra

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng năm 2025 phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng

(NLĐO) - Nữ đạo diễn Luk Vân cùng ê-kíp đã thăm và giới thiệu dự án phim với ông Terado Hirotsugu tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Công chức xã mang máy tính, điều hòa đi nơi khác khi chưa làm thủ tục điều chuyển

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai sót tại xã Hòa Vang, trong đó có việc công chức mang máy tính, điều hòa khi chuyển công tác.

hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự phòng cảnh sát xử lý nghiêm Công an TP Đà Nẵng hành vi phạm tội công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo