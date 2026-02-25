HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thanh niên ở Đà Nẵng trộm heo đất hàng xóm vào mùng 4 Tết

Trần Thường

(NLĐO) – Mới đầu năm, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng lẻn vào nhà người dân cùng thôn, lấy trộm heo đất có số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Ngày 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ đối tượng N.P.N (SN 2005, trú thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên Đà Nẵng trộm heo đất của hàng xóm ngày Mùng 4 Tết 2026 - Ảnh 1.

N.M.H tại cơ quan công an

Trước đó, lúc 23 giờ 5 phút ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Công an xã Tiên Phước tiếp nhận tin báo của anh N.M.H (SN 1997, trú thôn Mỹ Thượng Đông) cho biết tối cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập nơi ở của gia đình anh tại thôn Mỹ Thượng Đông, đập vỡ một con heo đất và lấy đi số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Phước khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, thu thập thông tin do người dân cung cấp phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện N.P.N có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. 

Công an xã Tiên Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một vụ flycam xâm nhập vùng cấm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực ven biển Đà Nẵng, thiết bị đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Nghi án con sát hại cha gây rúng động tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Lực lượng công an tại Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ một nam thanh niên, được cho là nghi phạm đã ra tay sát hại cha ruột của mình.

Quảng Nam Tiên Phước Đà Nẵng trộm heo đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo