Ngày 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ đối tượng N.P.N (SN 2005, trú thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

N.M.H tại cơ quan công an

Trước đó, lúc 23 giờ 5 phút ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Công an xã Tiên Phước tiếp nhận tin báo của anh N.M.H (SN 1997, trú thôn Mỹ Thượng Đông) cho biết tối cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập nơi ở của gia đình anh tại thôn Mỹ Thượng Đông, đập vỡ một con heo đất và lấy đi số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Phước khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, thu thập thông tin do người dân cung cấp phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện N.P.N có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Tiên Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.