Lật xe ben khi tài xế đang ôm cua ở TPHCM

Ngày 8-6, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ lật xe ben ngay cầu vượt Trạm 2.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe ben biển số TPHCM chở nhựa đường chạy trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1A), hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi khu du lịch Suối Tiên.

Khi đang di chuyển trên cầu vượt Trạm 2, phường Tăng Nhơn Phú, tài xế cho xe ôm cua phải thì bất ngờ tông gãy nhiều mét hộ lan bằng sắt bên trái rồi lao ra khỏi cầu vượt, lật nhào.

Tại hiện trường, xe ben lật ngang, nhựa đường trên xe đổ tràn ra khỏi xe. Rất may, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. Vụ việc cũng làm nhiều mét hộ lan bằng sắt bị hư hỏng.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Thời gian qua, đoạn cầu vượt Trạm 2 thường xuyên xảy ra tình trạng lật xe container, xe ben, xe tải nặng…do khi di chuyển qua đây, tài xế không làm chủ tốc độ.