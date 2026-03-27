Tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay ở đường Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 27-3, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tấm thép đè trúng đầu xe rác.

1 giờ cùng ngày, anh N.V.N (35 tuổi, ngụ phường Long Bình) lái xe đầu kéo chở tấm thép lớn chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ xã Nhà Bè đi trung tâm thành phố.

Khi đến đoạn gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), xe tải chở rác do ông T.V.T (50 tuổi, ngụ phường Bình Đông) chạy hướng ngược lại bất ngờ va chạm trúng tấm thép.

Sau va chạm, ô tô chở rác đụng vào dải phân cách cứng. Sự cố cũng khiến tấm thép đè xuống cabin xe rác, ông T.V.T bị thương nặng và tử vong sau đó.

Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Tai nạn giao thông khiến giao thông khu nam TPHCM sáng nay tê liệt.

Giao thông ùn ứ trên cầu Kênh Tẻ.

Xe đầu kéo chở theo tấm thép lớn.