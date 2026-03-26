Quốc tế

Lầu Năm Góc xác nhận triển khai bộ binh đến Trung Đông, Iran lên tiếng về kế hoạch ngừng bắn

Anh Thư

(NLĐO) - Lầu Năm Góc xác nhận một số đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82, một số đơn vị hỗ trợ sư đoàn và Lữ đoàn Chiến đấu số 1 sẽ được triển khai đến Trung Đông.

Hôm 25-3, Lầu Năm Góc đã xác nhận với The Independent về việc một số đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Sư đoàn Dù 82 - một sư đoàn tinh nhuệ của Lục quân Mỹ - cùng một số đơn vị hỗ trợ sư đoàn và Lữ đoàn Chiến đấu số 1 sẽ được triển khai đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.

Động thái này diễn ra song song với việc Iran phản hồi không tích cực về đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ phía Mỹ.

Trước đó, thông tin về việc Mỹ gửi đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm đến Iran đã được tiết lộ bởi Pakistan, một trong các quốc gia đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao giữa các bên tham chiến.

Lầu Năm Góc xác nhận triển khai bộ binh đến Trung Đông, Iran lên tiếng về kế hoạch ngừng bắn - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82, một sư đoàn tinh nhuệ của Lục quân Mỹ - Ảnh: US ARMY

Các quan chức Pakistan cho biết đề xuất này bao gồm việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran, hợp tác hạt nhân dân sự, các giới hạn mới đối với chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz.

Các quan chức Iran được cho là đã nói với các nhà trung gian hòa giải rằng họ tin việc Mỹ điều quân đến Trung Đông cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trái lại, một cố vấn của ông Donald Trump lập luận rằng việc tăng viện thể hiện sự nghiêm túc của nhà lãnh đạo Mỹ, là cách ông ấy đạt được thỏa thuận. 

Theo Axios, Nhà Trắng đã gửi thông điệp tới Iran để trấn an họ rằng tổng thống Mỹ rất nghiêm túc về vấn đề hòa bình.

Một nguồn tin ngoại giao cấp cao nói với Al Jazeera rằng Iran cho là kế hoạch của Mỹ "cực kỳ tham vọng và phi lý". "Ngay cả trên văn bản, nó cũng không đẹp" - nguồn tin này nói thêm.

Trước đó, một bộ trưởng Israel nói với BBC rằng đề xuất này "rất hay trên lý thuyết" nhưng Iran "có lẽ" sẽ không đồng ý.

Một quan chức cấp cao khác của Iran tiết lộ phản ứng ban đầu của Iran đối với đề xuất của Mỹ là "không tích cực", nhưng Tehran vẫn đang xem xét nó.

Còn theo đài Press TV của Iran, một quan chức cho biết Iran đã xem xét đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột và cho rằng các điều kiện của đề xuất này là quá mức.

Ông nói thêm rằng Tehran sẽ chỉ chấm dứt xung đột vào thời điểm do chính họ lựa chọn và nếu các điều kiện của họ được đáp ứng.

Iran "chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa" nhưng liên tục xuyên thủng phòng không Israel

