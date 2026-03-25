Iran tuyên bố phóng tên lửa đẩy lui nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố phóng tên lửa đẩy lui nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Thu Hương

(NLĐO) - Ngày 25-3, Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln, buộc "hạm đội hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí".

Dẫn nguồn từ hãng thông tấn Fars của Iran, tờ New York Post ngày 25-3 đưa tin Iran tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tại biển Ả Rập. 

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, cuộc tấn công này đã "buộc hạm đội hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí". Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại khu vực để hỗ trợ chiến dịch Cuồng nộ kinh hoàng.

Tên lửa hành trình bờ biển của Iran nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Clip: X @DailyNewsJustIn

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi các nỗ lực ngoại giao vẫn mơ hồ. Trước đó, vào ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã phóng hơn 100 tên lửa về phía tàu sân bay của Mỹ nhưng toàn bộ đều bị đánh chặn.

Cuộc tấn công tên lửa mới nhất được thực hiện ngay sau khi quân đội Iran bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm do Mỹ đề xuất thông qua trung gian Pakistan. 

Người phát ngôn quân đội Iran, Trung tá Ebrahim Zolfaghari tuyên bố trong một video do hãng tin Fars đăng tải: "Những người như chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những người như các ông. Không phải bây giờ và không bao giờ".

Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch của Mỹ yêu cầu Iran dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân, bàn giao uranium đã làm giàu và hạn chế chương trình tên lửa. 

Ngược lại, phía Tehran đòi hỏi Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và đóng cửa các căn cứ quân sự tại vịnh Ba Tư – những yêu cầu mà giới chức Mỹ đánh giá là "lố bịch và phi thực tế".

Iran tuyên bố đã phóng tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Song song với cuộc đối đầu Mỹ - Iran, quân đội Israel xác nhận vào hôm 25-3 rằng họ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Tehran.

Trước đó một ngày, vào ngày 24-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất quân sự tại TP Isfahan, bao gồm các xưởng đóng tàu ngầm và hệ thống hỗ trợ hải quân.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 28-2, quốc gia này đã thực hiện hơn 15.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Con số này cao gấp bốn lần so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày diễn ra vào tháng 6-2025. 

Tin liên quan

Iran "chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa" nhưng liên tục xuyên thủng phòng không Israel

(NLĐO) - Iran hiện được cho là chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa trong bối cảnh họ tiếp tục tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo