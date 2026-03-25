Iran tuyên bố phóng tên lửa đẩy lui nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Dẫn nguồn từ hãng thông tấn Fars của Iran, tờ New York Post ngày 25-3 đưa tin Iran tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tại biển Ả Rập.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, cuộc tấn công này đã "buộc hạm đội hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí". Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại khu vực để hỗ trợ chiến dịch Cuồng nộ kinh hoàng.

Tên lửa hành trình bờ biển của Iran nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Clip: X @DailyNewsJustIn

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi các nỗ lực ngoại giao vẫn mơ hồ. Trước đó, vào ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã phóng hơn 100 tên lửa về phía tàu sân bay của Mỹ nhưng toàn bộ đều bị đánh chặn.

Cuộc tấn công tên lửa mới nhất được thực hiện ngay sau khi quân đội Iran bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm do Mỹ đề xuất thông qua trung gian Pakistan.

Người phát ngôn quân đội Iran, Trung tá Ebrahim Zolfaghari tuyên bố trong một video do hãng tin Fars đăng tải: "Những người như chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những người như các ông. Không phải bây giờ và không bao giờ".

Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch của Mỹ yêu cầu Iran dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân, bàn giao uranium đã làm giàu và hạn chế chương trình tên lửa.

Ngược lại, phía Tehran đòi hỏi Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và đóng cửa các căn cứ quân sự tại vịnh Ba Tư – những yêu cầu mà giới chức Mỹ đánh giá là "lố bịch và phi thực tế".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Song song với cuộc đối đầu Mỹ - Iran, quân đội Israel xác nhận vào hôm 25-3 rằng họ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Tehran.

Trước đó một ngày, vào ngày 24-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất quân sự tại TP Isfahan, bao gồm các xưởng đóng tàu ngầm và hệ thống hỗ trợ hải quân.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 28-2, quốc gia này đã thực hiện hơn 15.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Con số này cao gấp bốn lần so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày diễn ra vào tháng 6-2025.