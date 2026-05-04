Lấy sự thụ hưởng của công nhân - lao động là trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Ban thường vụ Thành ủy TPHCM với Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về triển khai thực hiện Tháng Công nhân lần thứ 18 - năm 2026 vào sáng 4-5, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh các hoạt động Tháng Công nhân phải lấy sự thụ hưởng của công nhân - lao động làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có uy tín là then chốt; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là người bạn tin cậy của người lao động là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chăm lo người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhắc lại, tại buổi nói chuyện với công nhân - lao động TPHCM vào ngày 27-4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo vô cùng sâu sắc. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải coi việc chăm lo đời sống cho công nhân - lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (ảnh: DUY PHÚ)

Đồng thời, yêu cầu tổ chức Công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tổ chức Công đoàn TPHCM nhanh chóng quán triệt chỉ đạo của chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong toàn hệ thống Công đoàn và tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau để đạt kết quả toàn diện.

Đó là tập trung rà soát, nỗ lực tham mưu để có cơ chế vận hành thông suốt, cụ thể là tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy Thành phố về chủ trương để LĐLĐ Thành phố triển khai mọi mặt công tác để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư;

Cùng với đó, cơ chế vận hành phải đồng bộ với cả hệ thống chính trị. Để việc vận hành thông suốt thì phải xác định cần bao nhiêu cơ chế và thiết chế để thực hiện hiệu quả. LĐLĐ TPHCM cần mạnh dạn nhận nhiệm vụ thông qua việc xin thí điểm một số nội dung mới, một số nội dung khó, một số nội dung có ý nghĩa thực tiễn trên địa bàn TPHCM mà các địa phương khác chưa có, việc thí điểm sẽ được thực hiện trong phạm vi hẹp, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm.

Về chương trình hành động mà LĐLĐ TPHCM xây dựng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn cũng như quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các thiết chế phục vụ công nhân - lao động.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý đối với việc tham gia xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, Công đoàn có vai trò chủ trì, làm đầu mối phối hợp. Bên cạnh đó, Công đoàn có thể nghiên cứu, thí điểm xây nhà lưu trú cho công nhân từ kinh phí Công đoàn, trong đó tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… cho người lao động, con em người lao động.

Buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM (ảnh: DUY PHÚ)

Về chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bên cạnh chỉ tiêu 100% người lao động được khám sức khỏe thì Công đoàn phải tập trung tầm soát sức khỏe, nhất là tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân ngay trong năm nay.

Về nội dung thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý Công đoàn nên phối hợp chặt chẽ với ngành văn hoá và địa phương để hoạt động đồng bộ và lan tỏa rộng khắp để người lao động được thụ hưởng thường xuyên.

Ông cũng yêu cầu Công đoàn Thành phố phải hệ thống lại đặc trưng của Công đoàn Thành phố để triển khai nhiệm vụ toàn diện, đạt hiệu quả.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Báo cáo tình hình triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, cho biết vừa qua, LĐLĐ TPHCM đã khai mạc "Tháng Công nhân lần thứ 18 – năm 2026". Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ TP với các bệnh viện, góp phần tăng cường các chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên - lao động.

Trong thời gian tới, LĐLĐ TPHCM phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các gian hàng phúc lợi, chăm lo cho 1.750 công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 250 công nhân - lao động và gia đình chính sách được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp thăm hỏi, tặng quà. Tổng kinh phí thực hiện trên 3 tỉ đồng.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP báo cáo tình hình triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 (ảnh: DUY PHÚ)

Chương trình khai mạc đã tạo điểm nhấn khởi đầu cho chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2026. Theo ông Võ Khắc Thái, trong Tháng Công nhân lần thứ 18, LĐLĐ TPHCM sẽ tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đồng thời, quán triệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi nói chuyện với công nhân - lao động Thành phố, Công đoàn Thành phố tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đoàn viên - lao động.

Dự kiến, trong Tháng Công nhân, tại 7 thiết chế Công đoàn trên toàn Thành phố sẽ diễn ra chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động, với kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 400.000 đoàn viên - lao động.

Người lao động được khám sức khỏe miễn phí theo chương trình chăm sóc sức khỏe của LĐLĐ TP HCM. Ảnh: Tâm Trang

Công đoàn Thành phố sẽ tặng 50 Mái ấm Công đoàn, ký kết 7 bệnh viện tầm soát đúng, đủ các loại bệnh cho người lao động, dự kiến từ ngày 10-5 sẽ triển khai khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ công nhân, khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 người lao động; tiếp tục thực hiện chương trình Nghỉ dưỡng Công đoàn…

Đồng thời, nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú, LĐLĐ TPHCM đã ký kết với 4 đơn vị tiềm năng, nguồn lực lớn, dự kiến xây dựng khoảng 100.000 nhà ở cho người lao động trong giai đoạn 2026- 2030, trong đó có trên 50.000 căn cho thuê và thuê mua. Dự kiến, trong tháng 6 sẽ có 1 dự án được khởi công tại xã Tân Vĩnh Lộc với số lượng căn nhà ở xã hội là trên 4.700 căn.