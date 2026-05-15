Thể thao

Sinner vào bán kết Rome Masters, phá kỷ lục “khó đọ” của Djokovic

Quốc An

(NLĐO) - Tối 14-5, Sinner đánh bại Rublev trong hai set đấu để tiến vào bán kết Rome Masters 2026, và đứng trước cơ hội đạt thêm nhiều kỷ lục khác của Djokovic.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Andrey Rublev 6-2, 6-4 ở tứ kết Rome Masters 2026, qua đó giành vé vào bán kết và thiết lập kỷ lục mới tại hệ thống ATP Masters 1000.

Trước Rublev, Sinner nhập cuộc đầy áp đảo khi sớm bẻ game giao bóng ngay game đầu tiên của set 1, trước khi giành thêm một break ở game 7 để thắng nhanh 6-2 sau 38 phút.

Sang set 2, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục làm chủ thế trận với hai break ở game 1 và game 5. Dù Rublev đòi lại được một break ở cuối set, Sinner vẫn khép lại trận đấu sau 1 giờ 32 phút với chiến thắng 6-2, 6-4.

Chiến thắng khuya 14-5 này cũng giúp ngôi sao người Ý nâng chuỗi trận toàn thắng ở các giải Masters 1000 lên con số 32, vượt qua kỷ lục 31 trận liên tiếp từng được Novak Djokovic thiết lập năm 2011.

Chuỗi thăng hoa của Sinner bắt đầu từ Paris Masters cuối năm ngoái. Kể từ đó, tay vợt 24 tuổi liên tiếp đăng quang ở hàng loạt giải lớn như Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters và Madrid Open.

Anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Roger Federer năm 2017 hoàn tất “Sunshine Double” với chức vô địch Indian Wells và Miami trong cùng mùa giải.

Đáng chú ý, Sinner chỉ thua đúng hai set trong chuỗi 32 trận thắng này. Trước đó, anh còn lập thành tích thắng liền 37 set từ Paris Masters đến Miami Open, cho thấy sự ổn định vượt trội.

Tại Rome Masters năm nay, Sinner đang hướng đến danh hiệu Masters 1000 thứ sáu liên tiếp trong sự nghiệp. Nếu lên ngôi tại thủ đô nước Ý, anh sẽ trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử sau Djokovic hoàn tất “Career Golden Masters" khi vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000 kể từ khi hệ thống ra đời năm 1990.

Ngoài ra, Sinner cũng có cơ hội trở thành nhà vô địch đơn nam người Ý đầu tiên tại Rome kể từ Adriano Panatta năm 1976.

"Kẻ hủy diệt" tên Jannik Sinner có qua được cái bóng của Big 3?

(NLĐO) - Chiến thắng hủy diệt tại Madrid Open 2026 của Jannik Sinner giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 5 lần liên tiếp vô địch giải Master 1000.

Sinner vượt Djokovic, Nadal, thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tiếp 5 Masters 1000

(NLĐO) - Thắng dễ Zverev trong 2 set, Sinner vô địch Madrid Open và trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tục 5 Masters 1000 tính từ năm 1990 đến nay.

Sinner thẳng tiến chung kết Madrid Open, lập kỷ lục mới

(NLĐO) - Màn trình diễn ấn tượng ở bán kết Madrid Open 2026 đã giúp Jannik Sinner thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới.

