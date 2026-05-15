Sinner vào bán kết Rome Masters, phá kỷ lục “khó đọ” của Djokovic

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Andrey Rublev 6-2, 6-4 ở tứ kết Rome Masters 2026, qua đó giành vé vào bán kết và thiết lập kỷ lục mới tại hệ thống ATP Masters 1000.

Trước Rublev, Sinner nhập cuộc đầy áp đảo khi sớm bẻ game giao bóng ngay game đầu tiên của set 1, trước khi giành thêm một break ở game 7 để thắng nhanh 6-2 sau 38 phút.

Sang set 2, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục làm chủ thế trận với hai break ở game 1 và game 5. Dù Rublev đòi lại được một break ở cuối set, Sinner vẫn khép lại trận đấu sau 1 giờ 32 phút với chiến thắng 6-2, 6-4.

Chiến thắng khuya 14-5 này cũng giúp ngôi sao người Ý nâng chuỗi trận toàn thắng ở các giải Masters 1000 lên con số 32, vượt qua kỷ lục 31 trận liên tiếp từng được Novak Djokovic thiết lập năm 2011.

Chuỗi thăng hoa của Sinner bắt đầu từ Paris Masters cuối năm ngoái. Kể từ đó, tay vợt 24 tuổi liên tiếp đăng quang ở hàng loạt giải lớn như Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters và Madrid Open.

Anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Roger Federer năm 2017 hoàn tất “Sunshine Double” với chức vô địch Indian Wells và Miami trong cùng mùa giải.

Đáng chú ý, Sinner chỉ thua đúng hai set trong chuỗi 32 trận thắng này. Trước đó, anh còn lập thành tích thắng liền 37 set từ Paris Masters đến Miami Open, cho thấy sự ổn định vượt trội.

Tại Rome Masters năm nay, Sinner đang hướng đến danh hiệu Masters 1000 thứ sáu liên tiếp trong sự nghiệp. Nếu lên ngôi tại thủ đô nước Ý, anh sẽ trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử sau Djokovic hoàn tất “Career Golden Masters" khi vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000 kể từ khi hệ thống ra đời năm 1990.

Ngoài ra, Sinner cũng có cơ hội trở thành nhà vô địch đơn nam người Ý đầu tiên tại Rome kể từ Adriano Panatta năm 1976.

