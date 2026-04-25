LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa sa thải HLV Thái Lan sau khi các tuyển thủ nữ kiến nghị

Tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vừa trải qua một biến động lớn chưa từng có trong nội bộ, khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng Prasobchoke Chokemor ngay trong chiều nay, 25-4.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đài Bắc Trung Hoa (CTFA), đồng thời toàn bộ ban huấn luyện đi kèm cũng bị giải thể trong một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Theo truyền thông Đài Bắc Trung Hoa, Giám đốc kỹ thuật CTFA Matt Ross đã đề cử HLV người Bỉ Patrick De Wilde nắm đội. Ông sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng làm việc tại nhiều đội tuyển quốc gia và CLB ở châu Âu, châu Phi và châu Á.. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp báo tiếp theo.

Động thái mạnh tay từ CTFA đến ngay sau khi đội bóng này rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ hiếm thấy. Trước đó, 18 tuyển thủ đã cùng ký đơn kiến nghị yêu cầu bãi nhiệm HLV người Thái Lan vào giữa tháng 4, bất chấp việc đội vừa đạt thành tích ấn tượng khi lọt vào tứ kết Asian Cup nữ 2026, một dấu mốc tốt nhất của họ trong suốt 9 kỳ gần đây.

Trên sân, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa gây ấn tượng với các chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Ấn Độ, trước khi dừng bước trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Ở vòng play-off World Cup nữ, họ nỗ lực nhưng không thể vượt qua đội tuyển nữ Triều Tiên, song vẫn còn cơ hội ở play-off liên lục địa tháng 2-2027.

Dù vậy, thành tích này không che lấp bất ổn nội bộ. Các cầu thủ chỉ ra giáo án thiếu hệ thống, chiến thuật mơ hồ, phải tự xoay xở trong trận; đồng thời lo ngại về thể lực và y tế khi xuất hiện chấn thương do tập luyện quá tải và phương pháp chưa phù hợp.

Sức ép từ tập thể cầu thủ buộc CTFA phải vào cuộc. Dù các bên từng thống nhất kế hoạch cải tổ với 9 nội dung, bao gồm thay HLV trưởng và tái thiết ban huấn luyện, quá trình ra quyết định ban đầu lại rơi vào bế tắc do cuộc họp không đủ thành viên để tiến hành biểu quyết hợp lệ.

Cuối cùng, mọi việc dẫn đến quyết định sa thải HLV Prasobchoke Chokemor cùng ê-kíp.