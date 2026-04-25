LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa sa thải HLV Thái Lan sau khi các tuyển thủ nữ kiến nghị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa sa thải HLV Thái Lan sau khi các tuyển thủ nữ kiến nghị

Quốc An

(NLĐO) - Sau hơn 1 tuần điều tra và đánh giá, LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa mới đây đã chính thức ra quyết định sa thải HLV tuyển nữ, ông Prasobchoke Chokemor.

Tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vừa trải qua một biến động lớn chưa từng có trong nội bộ, khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng Prasobchoke Chokemor ngay trong chiều nay, 25-4.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đài Bắc Trung Hoa (CTFA), đồng thời toàn bộ ban huấn luyện đi kèm cũng bị giải thể trong một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Theo truyền thông Đài Bắc Trung Hoa, Giám đốc kỹ thuật CTFA Matt Ross đã đề cử HLV người Bỉ Patrick De Wilde nắm đội. Ông sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng làm việc tại nhiều đội tuyển quốc gia và CLB ở châu Âu, châu Phi và châu Á.. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp báo tiếp theo.

img

Động thái mạnh tay từ CTFA đến ngay sau khi đội bóng này rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ hiếm thấy. Trước đó, 18 tuyển thủ đã cùng ký đơn kiến nghị yêu cầu bãi nhiệm HLV người Thái Lan vào giữa tháng 4, bất chấp việc đội vừa đạt thành tích ấn tượng khi lọt vào tứ kết Asian Cup nữ 2026, một dấu mốc tốt nhất của họ trong suốt 9 kỳ gần đây.

Trên sân, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa gây ấn tượng với các chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Ấn Độ, trước khi dừng bước trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Ở vòng play-off World Cup nữ, họ nỗ lực nhưng không thể vượt qua đội tuyển nữ Triều Tiên, song vẫn còn cơ hội ở play-off liên lục địa tháng 2-2027.

Dù vậy, thành tích này không che lấp bất ổn nội bộ. Các cầu thủ chỉ ra giáo án thiếu hệ thống, chiến thuật mơ hồ, phải tự xoay xở trong trận; đồng thời lo ngại về thể lực và y tế khi xuất hiện chấn thương do tập luyện quá tải và phương pháp chưa phù hợp.

Sức ép từ tập thể cầu thủ buộc CTFA phải vào cuộc. Dù các bên từng thống nhất kế hoạch cải tổ với 9 nội dung, bao gồm thay HLV trưởng và tái thiết ban huấn luyện, quá trình ra quyết định ban đầu lại rơi vào bế tắc do cuộc họp không đủ thành viên để tiến hành biểu quyết hợp lệ.

Cuối cùng, mọi việc dẫn đến quyết định sa thải HLV Prasobchoke Chokemor cùng ê-kíp.

Clip: Nữ Triều Tiên hạ Đài Bắc Trung Hoa 4 bàn trắng

Clip: Nữ Triều Tiên hạ Đài Bắc Trung Hoa 4 bàn trắng

(NLĐO) - Tuyển nữ Triều Tiên đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa trắng 4 bàn để giành tấm vé dự World Cup bóng đá nữ 2027.

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam

(NLĐO) - Việc tuyển nữ Trung Quốc vất vả giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết Asian Cup 2026 để lại nhiều suy ngẫm cho bóng đá nữ Việt Nam.

Clip: Trung Quốc vất vả hạ Đài Bắc Trung Hoa giành vé World Cup nữ

(NLĐO) - Tuyển nữ Trung Quốc gần như bất lực trước cầu môn Đài Bắc Trung Hoa trong 90 phút chính thức, phải đến hai hiệp phụ mới thành công xé lưới đối thủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo