18 tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa, đòi sa thải HLV trưởng người Thái Lan

Một cuộc khủng hoảng nội bộ hiếm thấy vừa bùng phát trong đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, khi 18 cầu thủ cùng ký đơn yêu cầu bãi nhiệm HLV trưởng Prasobchoke Chokemor. Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay sau khi đội bóng vừa giành vé vào tứ kết Asian Cup 2026, thành tích tốt nhất trong 9 mùa giải đã qua của đội này.

Trên sân, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tạo dấu ấn với chiến thắng 1-0 trước Việt Nam và 3-1 trước Ấn Độ ở vòng bảng, trước khi dừng bước trước Trung Quốc.

Trong trận play-off giành vé dự World Cup nữ, đội bóng này đã có trận đấu quyết tâm nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Triều Tiên. Dù vậy, họ vẫn còn cơ hội dự World Cup nữ bằng vòng play-off Liên lục địa dự kiến vào tháng 2-2027.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ chính các cầu thủ, những kết quả tích cực đó không thể che lấp những bất ổn kéo dài phía sau hậu trường.

Trong đơn kiến nghị, nhóm tuyển thủ này thẳng thắn bày tỏ sự mất niềm tin vào ban huấn luyện. Họ cho rằng giáo án tập luyện thiếu hệ thống, nội dung mơ hồ, còn cách triển khai chiến thuật khiến cầu thủ lúng túng. Thậm chí, có ý kiến cho biết họ phải tự điều chỉnh lối chơi ngay trong trận do không nhận được chỉ đạo rõ ràng từ ban huấn luyện.

Không chỉ dừng ở vấn đề chuyên môn, công tác thể lực và y tế cũng bị đặt dấu hỏi. Một số ca chấn thương được cho là hệ quả của khối lượng tập luyện quá tải và phương pháp chưa phù hợp. Đây được xem là “giọt nước tràn ly” khiến các cầu thủ quyết định đồng loạt lên tiếng.

Trước sức ép gia tăng, LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa đã buộc phải vào cuộc. Các bên bước đầu thống nhất kế hoạch cải tổ với 9 nội dung, trong đó có phương án thay HLV trưởng và tái cấu trúc ban huấn luyện.

Tuy nhiên, quá trình ra quyết định lại rơi vào bế tắc khi cuộc họp quan trọng không đủ thành viên để tiến hành biểu quyết hợp lệ.