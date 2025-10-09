LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã

Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 - Liên đoàn Lao động TP HCM vào ngày 9-10 đã công bố Quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã ở các địa bàn Dầu Tiếng, Thanh An, Long Hòa (thuộc khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cũ)

Tổ Công tác quản lý địa bàn số 9 cũng công bố quyết định về nhân sự tại 3 Công đoàn xã. Trong đó, ông Huỳnh Quốc Quang làm Chủ tịch Công đoàn xã Thanh An, ông Nguyễn Thanh Tú làm Chủ tịch Công đoàn xã Long Hòa và ông Đặng Xuân Thắng làm Chủ tịch Công đoàn xã Dầu Tiếng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM trao quyết định thành lập Công đoàn xã Dầu Tiếng, Công đoàn Thanh An và Công đoàn xã Long Hòa

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn các xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tổ chức hoạt động để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Cũng tại chương trình, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 đã triển khai, hướng dẫn đến các Công đoàn cơ sở một các nội dung liên quan đến Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn xã phường; Hướng dẫn công tác tài chính Công đoàn cơ sở; Thu kinh phí, đoàn phí, công tác quyết toán năm 2025, xây dựng dự toán năm 2026; Hướng dẫn đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở năm 2025…

Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tặng kỷ niệm chương cho cán bộ Công đoàn

Dịp này, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho 98 cán bộ Công đoàn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức Công đoàn thời gian qua.



* Chiều cùng ngày, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Lạc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham dự của 50 đại biểu.

Theo Công đoàn phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu mà tổ chức Công đoàn phường đề ra là tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và Chính quyền địa phương...

Hội nghị cũng đã chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường An Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 15 ủy viên; Ban Thường vụ 5 ủy viên. Ông Hà Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường An Lạc.