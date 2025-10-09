LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã

Thanh Yên - Cao Hường

(NLĐO) - LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập Công đoàn xã Dầu Tiếng, Công đoàn Thanh An và Công đoàn xã Long Hòa

Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 - Liên đoàn Lao động TP HCM vào ngày 9-10 đã công bố Quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã ở các địa bàn Dầu Tiếng, Thanh An, Long Hòa (thuộc khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cũ)

Tổ Công tác quản lý địa bàn số 9 cũng công bố quyết định về nhân sự tại 3 Công đoàn xã. Trong đó, ông Huỳnh Quốc Quang làm Chủ tịch Công đoàn xã Thanh An, ông Nguyễn Thanh Tú làm Chủ tịch Công đoàn xã Long Hòa và ông Đặng Xuân Thắng làm Chủ tịch Công đoàn xã Dầu Tiếng.

LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM trao quyết định thành lập Công đoàn xã Dầu Tiếng, Công đoàn Thanh An và Công đoàn xã Long Hòa

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn các xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tổ chức hoạt động để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Cũng tại chương trình, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 đã triển khai, hướng dẫn đến các Công đoàn cơ sở một các nội dung liên quan đến Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn xã phường; Hướng dẫn công tác tài chính Công đoàn cơ sở; Thu kinh phí, đoàn phí, công tác quyết toán năm 2025, xây dựng dự toán năm 2026; Hướng dẫn đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở năm 2025…

LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tặng kỷ niệm chương cho cán bộ Công đoàn

Dịp này, Tổ công tác quản lý địa bàn số 9 đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho 98 cán bộ Công đoàn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức Công đoàn thời gian qua.

* Chiều cùng ngày, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Lạc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham dự của 50 đại biểu. 

Theo Công đoàn phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu mà tổ chức Công đoàn phường đề ra là tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và Chính quyền địa phương...

Hội nghị cũng đã chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường An Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 15 ủy viên; Ban Thường vụ 5 ủy viên. Ông Hà Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường An Lạc.

Tin liên quan

Hướng dẫn tạm thời hoạt động của Công đoàn xã, Công đoàn đặc khu

Hướng dẫn tạm thời hoạt động của Công đoàn xã, Công đoàn đặc khu

(NLĐO) - Việc kiện toàn Công đoàn xã, Công đoàn đặc khu sẽ do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ định, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn.

Xây dựng Công đoàn phường An Lạc ngày càng vững mạnh

Hôm nay, 9-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Lạc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra, với sự tham dự của 50 đại biểu.

Bà Phạm Thị Thu Hồng làm Chủ tịch Công đoàn phường Hòa Hưng, TP HCM

(NLĐO) - Công đoàn phường Hòa Hưng đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, nâng tổng số đoàn viên trên 21.000 người

LĐLĐ TP HCM công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động Thành phố Công đoàn xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo