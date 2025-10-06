Bà Phạm Thị Thu Hồng làm Chủ tịch Công đoàn phường Hòa Hưng, TP HCM

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Hòa Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra vào chiều 6-10.

Đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Hòa Hưng lần thứ I

Theo Công đoàn phường Hòa Hưng, ngay sau khi thành lập, Công đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động. Cụ thể, rà soát và đề xuất hỗ trợ đối với 160 trường hợp là đoàn viên - lao động, con đoàn viên, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm; phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh và nhà tài trợ tổ chức trao 100 phần quà ý nghĩa đến các đoàn viên và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Công đoàn phường đã vận động kinh phí thực hiện Công trình "Trao tặng chi phí học tập năm học 2025 - 2026 cho con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường". Mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/năm học cho mỗi cháu. Đồng thời, hướng dẫn và vận động 6 Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025, với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên - lao động…

Tính đến tháng 9, tổng số đoàn viên/số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn phường là 17.491 người/422 doanh nghiệp, trong đó công nhân - lao động ngoài khu vực nhà nước là 15.008 người.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, đến cuối nhiệm kỳ, nâng tổng số đoàn viên Công đoàn phường lên trên 21.000 đoàn viên; 70% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở. Hàng năm, 50% doanh nghiệp có Công đoàn đủ điều kiện tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị



Ba chương trình trọng tâm gồm, "Mỗi đoàn viên – Một phúc lợi thiết thực" với mục tiêu ít nhất 70% đoàn viên được hưởng từ 1 dịch vụ phúc lợi Công đoàn/năm."; "Công đoàn đồng hành nâng cao kỹ năng số và nghề nghiệp": Mở các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản, kết nối với trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp để tổ chức lớp đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng thích ứng với công nghệ mới; "Mái ấm Công đoàn", phấn đấu vận động nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa ít nhất 1 "Mái ấm Công đoàn"…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt đuợc của Công đoàn phường trong thời gian qua.

Bà Thúy lưu ý trong thời gian tới, Công đoàn phường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên như nâng cao chất lượng nội dung đối thoại, chất lượng thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể theo hướng sát hợp với đặc thù của từng ngành nghề sản xuất; đề xuất UBND phường xử phạt hoặc khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Công đoàn, pháp luật lao động; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến người lao động…

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Hòa Hưng chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Phạm Thị Thu Hồng làm Chủ tịch Công đoàn phường.