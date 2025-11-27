LĐLĐ TP HCM tăng tốc chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố

Ngày 27-11, tại đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư (Khóa XII) nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị Ban thường vụ LĐLĐ TP HCM lần thứ 4 diễn ra vào ngày 27-11

Hội nghị đã triển khai, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2023 – 2028 (giai đoạn 2023 – 2025); thảo luận, đóng góp xây dựng Đề án nhân sự, nội dung chương trình Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ I.

Hội nghị cũng góp ý về dự thảo báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; thông qua Tờ trình của Bộ phận Tổ chức – Kiểm tra về công tác nhân sự.

Theo đó, Đại hội đại biểu Công đoàn TP lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12-2025. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới; nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết đại hội Công đoàn.

Trong chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, Thường trực LĐLĐ TP HCM cũng đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Côn Đảo về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; làm việc với Công đoàn đặc khu Côn Đảo về tình hình hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp và giải pháp hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Tại đây, đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này. Các cán bộ Công đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa viếng mộ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chị.

Các cán bộ Công đoàn TP HCM tham quan Trại Phú Hải

Đồng thời, đến tham quan và tri ân tại di tích Nhà tù Côn Đảo, nơi từng giam giữ hàng ngàn chiến sĩ cách mạng kiên trung.