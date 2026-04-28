Lao động

LĐLĐ TPHCM chính thức khai mạc Tháng Công nhân 2026

Thanh Nga (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- LĐLĐ TPHCM xác định Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm

Tối 28-4, LĐLĐ TPHCM đã chính thức khai mạc "Tháng công nhân" lần thứ 18 chủ đề "Công nhân Việt Nam: đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số" tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố - cơ sở Bình Trưng.

Chương trình hợp xướng, sân khấu hóa chủ đề "Nhịp sống công nhân" khởi đầu lễ khai mạc

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Thái Thu Xương- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, tập thể Thường trực LĐLĐ TPHCM cùng gần 2.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham dự.

Tạo chuyển biến thực chất

Phát biểu khai mạc Tháng Công nhân, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong buổi nói chuyện, gặp gỡ với công nhân lao động Thành phố ngày hôm qua (27-4), đó là: "Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà phải tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, để người lao động thực sự an tâm gắn bó lâu dài".

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình

Đồng thời, Tổ chức Công đoàn phải gần công nhân hơn, hiểu công nhân hơn, kịp thời có mặt khi người lao động gặp khó khăn, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên. Đây là những định hướng lớn, xuyên suốt, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Với tinh thần đó, LĐLĐ Thành phố xác định Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm. Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn TP tập trung triển khai 7 chương trình trọng tâm. Gồm Chương trình "Công nhân sáng tạo – vững tin bước vào kỷ nguyên mới" - Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Chương trình "Cảm ơn người lao động"; Chương trình "Đối thoại tháng 5"; Chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Chương trình nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết người lao động.

Đông đảo công nhân lao động tham dự chương trình

Đặc biệt là chương trình chăm lo nhà ở, đời sống bền vững cho công nhân, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp: Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, hỗ trợ tiếp cận y tế, giáo dục, từng bước cải thiện điều kiện sống lâu dài cho người lao động

"Để Tháng Công nhân thực sự lan tỏa sâu rộng, LĐLĐ TP kêu gọi các cấp Công đoàn chủ động, sáng tạo, sát cơ sở; các doanh nghiệp quan tâm, đồng hành với người lao động; các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ hiệu quả. Bởi vì, chăm lo cho công nhân chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của Thành phố" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh để Tháng Công nhân năm 2026 lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn phải chăm lo thực chất, hướng về cơ sở. Hoạt động phải có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức, lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động của công đoàn và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân gắn liền với ''Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động'', doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động, xem người là động là vốn quý của doanh nghiệp, sự tôn trọng này nhằm khơi dậy sức sáng tạo tiềm ẩn trong mỗi người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo nên sự gắn kết nội lực và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

LĐLĐ TPHCM đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

"Đổi mới quản lý phải luôn đồng hành với đổi mới sáng tạo và phải trở thành động lực phát triển, năng suất lao động là thước đo hiệu quả, phải lan tỏa tinh thần "Đổi mới sáng tạo", góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số"- bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà cho người lao động

Tại sự kiện này, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức "Ngày hội Văn hóa công nhân Kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương" gồm các chuỗi sự kiện hoạt động ý nghĩa như Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bản giao hưởng xanh"; tập huấn "Nhận diện và giải pháp an toàn phòng chống cháy nổ" nhằm trang bị các kiến thức cần thiết trong an toàn lao động; chương trình gặp gỡ Tháng Công nhân với các nội dung ký kết biên bản ghi nhớ với 3 đơn vị Bệnh viên phục hồi chức năng – điều trị bệnh nghề nghiệp; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập; chia sẻ về các hoạt động trọng tâm, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong Tháng Công nhân lần thứ 1…

Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao bảng tượng trưng mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên", tại lễ khai mạc còn có hoạt động bán hàng giảm giá cho 1.500 đoàn viên Công đoàn và người lao động (mỗi người nhận phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng); Trao tặng 12 "Mái ấm Công đoàn" (60 triệu/căn)…

Người lao động mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá

Dịp này, chương trình đã trao tặng 300 phần quà (mỗi phần gồm 2 triệu tiền mặt và quà trị giá tối thiểu là 500.000 đồng) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại chương trình



