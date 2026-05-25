LĐLĐ TPHCM hợp tác xây 15.000 căn nhà cho công nhân, người lao động

Chiều tối 25-5, LĐLĐ TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai dự án Nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM với 2 đơn vị gồm Công ty TNHH san lấp và xây dựng Lê Nguyễn và Công ty CP Tập đoàn Go Holdings. Đây cũng công trình chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo biên bản ghi nhớ, LĐLĐ TP sẽ phối hợp cùng Công ty TNHH san lấp và xây dựng Lê Nguyễn phát triển, hoàn thành tối thiểu 5.000 căn nhà ở và phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Go Holdings phát triển, hoàn thành tối thiểu 10.000 căn nhà ở cho công nhân, người lao động TPHCM đến năm 2030.

Các bên cũng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định, điều kiện, thủ tục, trình tự về thẩm định hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phòng ngừa hành vi trục lợi chính sách.

Các bên khẳng định việc phát triển các dự án nhà ở cho người lao động trong chương trình hợp tác không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu ở, mà còn xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững cho người lao động. Do đó, các dự án sẽ đảm bảo đầu tư đồng bộ, chất lượng về cả nhà ở và các công trình tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại của người lao động.

Ông Hồ Mai Hùng - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Go Holdings cho biết GoHoldings tham gia phát triển nhà ở vì doanh nghiệp nhìn thấy đây là nhu cầu thật và cấp thiết của người lao động, giúp họ an tâm làm việc và góp phần xây dựng một đô thị phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, định hướng phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 đang được nhấn mạnh là một trụ cột chiến lược, rất phù hợp với nhu cầu thực tế tại các đô thị lớn.

"Chúng tôi trông đợi rất nhiều vào chương trình hợp tác này, buổi ký kết hôm nay là giấy tờ và tinh thần hợp tác ban đầu rất tốt nhưng để sự hợp tác này tạo ra những sản phẩm và được xã hội công nhận thì cần phải có chương trình hành động cụ thể tiếp theo. Tôi kỳ vọng với sự đồng hành, hợp tác của LĐLĐ TPHCM và sự nỗ lực của doanh nghiệp thì các dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ thực hiện" - ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cũng thông tin trong giai đoạn đầu hợp tác, hai bên tập trung vào dự án tại khu vực Bình Khánh - Cần Giờ với quy mô dự kiến khoảng 3.000 căn.