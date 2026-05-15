Tây Ninh quyết tâm xây dựng hơn 14.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Ngày 15-5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh nhằm tháo gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Trang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh - cho biết địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả cụ thể về hạ tầng quỹ đất, như: 73 khu đất với tổng diện tích hơn 570,8 ha đã được rà soát, quy hoạch để phục vụ nhu cầu đến năm 2030; 18 dự án dành cho công nhân và người thu nhập thấp đã hoàn thành với quy mô 5.705 căn; 32 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô lên tới 38.425 căn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, dù được giao chỉ tiêu 13.500 căn NƠXH nhưng Tây Ninh đặt mục tiêu là hoàn thành 14.614 căn. Hiện tại, 7 dự án đang thi công khẩn trương, dự kiến cung ứng 5.282 căn ngay trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, dù tiến độ còn chậm so với kế hoạch nhưng tỉnh đã hoàn thiện tính đồng bộ trong quy hoạch sử dụng đất và xây dựng. Đây là nền tảng cốt lõi để bứt tốc trong giai đoạn 2026–2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư các dự án đã khởi công phải áp dụng công nghệ hiện đại, cam kết hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Các dự án đã có chủ trương đầu tư phải hoàn tất thủ tục để tổ chức động thổ ngay trong quý II/2026. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ ưu tiên xử lý thủ tục hành chính, kịp thời gỡ vướng cho doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự chủ động và quyết tâm của Tây Ninh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục rà soát quỹ đất đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến nhu cầu lưu trú của công nhân tại các khu công nghiệp và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đi khảo sát thực tế 4 dự án trọng điểm về nhà ở cho người lao động

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại 4 dự án trọng điểm trên địa bàn các xã Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh và Rạch Kiến, gồm: Dự án NƠXH trong Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa; dự án Bee Home Long An và khu nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Cầu Tràm.