Thời sự Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo về nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung xây dựng chính sách nhà ở xã hội đối với công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở.

Tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8-5 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng tập trung xây dựng các chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở, hoàn thành trong quý III/2026.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, bố trí kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo quy định.

Trước đó vào tháng 12-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo quy định, đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức do phải di chuyển chỗ làm đến trung tâm chính trị - hành chính mới tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nhóm đối tượng trên phải thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) mà có khoảng cách từ nhà đến chỗ làm xa trên 10 km tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; từ 30km trở lên tại khu vực còn lại.

Về tiêu chuẩn, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương; công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ, bao gồm:

- Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến dưới 60 m2 được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: Phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia

- Căn nhà có diện tích sử dụng từ 48 m2 đến dưới 60 m2 được xây dựng theo kiểu nhà 1 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín.

Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ là 120 triệu đồng. Theo quyết định của Thủ tướng, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ.

Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, chuyển đổi công năng quỹ nhà dôi dư sang nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực tế, sau khi sáp nhập tỉnh, thành, nhiều cán bộ công chức, viên chức có chức danh tương đương lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống phải di chuyển chỗ làm việc từ địa phương cũ sang trung tâm chính trị - hành chính mới, khó khăn trong việc ổn định nơi ở để yên tâm công tác, tốn kém về thời gian, phát sinh nhiều chi phí.

