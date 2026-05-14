LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ

Chiều 14-5, tại phường Thủ Dầu Một, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với 36 Đảng ủy xã, phường khu vực Bình Dương (trước đây), nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cùng các Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và đại diện lãnh đạo Đảng ủy 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ.

Theo LĐLĐ TPHCM, việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hai bên cũng sẽ phối hợp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân đề nghị sau khi ký kết, các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát tình hình thực tế từng địa bàn; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chia sẻ thông tin về tình hình công nhân, lao động ở TPHCM.

Ông Nhân cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong phát triển đảng viên trong công nhân lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo ông Bùi Thanh Nhân, sau hợp nhất, TPHCM hiện có hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn nhưng chỉ còn 126 cán bộ công đoàn chuyên trách, tạo áp lực rất lớn trong công tác quản lý và triển khai hoạt động.

Trong bối cảnh đó, công đoàn phường, xã, đặc khu được xác định là lực lượng quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ TPHCM và các địa phương có hiệu lực từ ngày ký, thống nhất cơ chế trao đổi thông tin định kỳ 6 tháng/lần. Khi phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến người lao động, hai bên sẽ phối hợp xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định quan hệ lao động và an ninh trật tự trên địa bàn.