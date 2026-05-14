LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân lao động.

Chiều 14-5, tại phường Thủ Dầu Một, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với 36 Đảng ủy xã, phường khu vực Bình Dương (trước đây), nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 1.

Công đoàn TPHCM ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cùng các Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và đại diện lãnh đạo Đảng ủy 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ.

Theo LĐLĐ TPHCM, việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 2.

Đại biểu dự chương trình ký kết. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Hai bên cũng sẽ phối hợp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân đề nghị sau khi ký kết, các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát tình hình thực tế từng địa bàn; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp.

LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chia sẻ thông tin về tình hình công nhân, lao động ở TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Nhân cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong phát triển đảng viên trong công nhân lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ - Ảnh 4.

Các đơn vị thực hiện ký kết quy chế và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Bùi Thanh Nhân, sau hợp nhất, TPHCM hiện có hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn nhưng chỉ còn 126 cán bộ công đoàn chuyên trách, tạo áp lực rất lớn trong công tác quản lý và triển khai hoạt động.

Trong bối cảnh đó, công đoàn phường, xã, đặc khu được xác định là lực lượng quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ TPHCM và các địa phương có hiệu lực từ ngày ký, thống nhất cơ chế trao đổi thông tin định kỳ 6 tháng/lần. Khi phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến người lao động, hai bên sẽ phối hợp xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định quan hệ lao động và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Cà phê cùng lãnh đạo, người lao động góp ý về lương

Cà phê cùng lãnh đạo, người lao động góp ý về lương

(NLĐO) - Từ những ý kiến, đề xuất của người lao động, công ty sẽ hoàn thiện phương án trả lương, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người lao động

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

(NLĐO) - Sự phối hợp nhằm nâng chất hoạt động Công đoàn xã, phường, đặc khu cũng như chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên - lao động

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

(NLĐO) – Phường Buôn Ma Thuột đã "quên" gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ khiến 10 người không được đưa vào danh sách xét tuyển công chức.

Bình Dương TPHCM công nhân lao động LĐLĐ TPHCM ký kết quy chế công đoàn phường xã tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo