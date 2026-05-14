LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

Ngày 14-5, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tại TPHCM

Quang cảnh hội nghị

Hoạt động Công đoàn luôn được quan tâm

Theo quy chế, các nội dung phối hợp chính giữa LĐLĐ TPHCM cùng Đảng ủy các xã, phường, đặc khu gồm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong CNVC-LĐ; phối hợp chặt chẽ trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đồng thời, tích cực phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân - lao động…

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, TPHCM hợp nhất với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và chính thức đi và hoạt động từ ngày 1-7-2025. Sau khi hợp nhất, hiện nay, trên địa bàn TPHCM có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động với lực lượng lao động gần 8 triệu người.

Tính đến nay, LĐLĐ thành phố đang quản lý hơn 23.070 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Với số lượng quản lý Công đoàn cơ sở và đoàn viên chiếm tỉ lệ khá cao so với các tỉnh/thành khác của cả nước, do đó hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trên địa bàn Thành phố luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Phối hợp chặt chẽ vì người lao động

Trong bối cảnh đó, LĐLĐ Thành phố đã thành lập 145 Công đoàn xã, phường, đặc khu. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, các văn bản quy định về mô hình này vẫn chưa đầy đủ. Song gần 1 năm qua, hoạt động của các Công đoàn xã, phường, đặc khu đã dần ổn định, có những mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ người lao động tại địa phương tốt hơn. Để có được kết quả đó, LĐLĐ TPHCM trân trọng sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy các địa phương đối với Công đoàn xã, phường, đặc khu thời gian qua.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao Quy chế phối hợp cho Đảng ủy các xã, phường

Theo ông Nhân, trong bối cảnh hiện nay, LĐLĐ Thành phố xác định Công đoàn xã, phường, đặc khu là một cấp Công đoàn chiến lược, quan trọng. Để hoạt động của mô hình này ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu cần có các văn bản quy định cụ thể và được bổ sung vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Sự phối hợp này vô cùng quan trọng và việc LĐLĐ TPHCM thực hiện ký kết Quy chế phối hợp vời Đảng ủy các xã, phường, đặc khu là bước khởi đầu cho sự phối hợp đó.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sau hoạt động ký kết, với sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, hoạt động của Công đoàn xã, phường, đặc khu sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hơn, chăm lo tốt hơn cho người lao động" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

