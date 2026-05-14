LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

Thanh Nga

(NLĐO) - Sự phối hợp nhằm nâng chất hoạt động Công đoàn xã, phường, đặc khu cũng như chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên - lao động

Ngày 14-5, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tại TPHCM

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Hoạt động Công đoàn luôn được quan tâm

Theo quy chế, các nội dung phối hợp chính giữa LĐLĐ TPHCM cùng Đảng ủy các xã, phường, đặc khu gồm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong CNVC-LĐ; phối hợp chặt chẽ trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đồng thời, tích cực phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân - lao động…

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, TPHCM hợp nhất với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và chính thức đi và hoạt động từ ngày 1-7-2025. Sau khi hợp nhất, hiện nay, trên địa bàn TPHCM có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động với lực lượng lao động gần 8 triệu người.

Tính đến nay, LĐLĐ thành phố đang quản lý hơn 23.070 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Với số lượng quản lý Công đoàn cơ sở và đoàn viên chiếm tỉ lệ khá cao so với các tỉnh/thành khác của cả nước, do đó hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trên địa bàn Thành phố luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Phối hợp chặt chẽ vì người lao động

Trong bối cảnh đó, LĐLĐ Thành phố đã thành lập 145 Công đoàn xã, phường, đặc khu. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, các văn bản quy định về mô hình này vẫn chưa đầy đủ. Song gần 1 năm qua, hoạt động của các Công đoàn xã, phường, đặc khu đã dần ổn định, có những mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ người lao động tại địa phương tốt hơn. Để có được kết quả đó, LĐLĐ TPHCM trân trọng sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy các địa phương đối với Công đoàn xã, phường, đặc khu thời gian qua.

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao Quy chế phối hợp cho Đảng ủy các xã, phường

Theo ông Nhân, trong bối cảnh hiện nay, LĐLĐ Thành phố xác định Công đoàn xã, phường, đặc khu là một cấp Công đoàn chiến lược, quan trọng. Để hoạt động của mô hình này ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu cần có các văn bản quy định cụ thể và được bổ sung vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Sự phối hợp này vô cùng quan trọng và việc LĐLĐ TPHCM thực hiện ký kết Quy chế phối hợp vời Đảng ủy các xã, phường, đặc khu là bước khởi đầu cho sự phối hợp đó.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sau hoạt động ký kết, với sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, hoạt động của Công đoàn xã, phường, đặc khu sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hơn, chăm lo tốt hơn cho người lao động" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu - Ảnh 4.

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

LĐLĐ TPHCM cũng cho biết ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy chế phối hợp thành chương trình hành động từng năm để việc thực hiện có hiệu quả và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện khảo sát tình hình doanh nghiệp và công nhân - lao động trên địa bàn; kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động, không để hình thành các vụ việc phức tạp kéo dài, đảm bảo an ninh trong công nhân - lao động trên địa bàn TPHCM.

Tin liên quan

Thấu hiểu đời sống công nhân

Thấu hiểu đời sống công nhân

Những cuộc trao đổi thẳng thắn qua bữa ăn trưa hay cà phê sáng là cầu nối hữu hiệu giúp doanh nghiệp và người lao động thêm thấu hiểu, gắn kết

LĐLĐ TPHCM làm việc với đoàn công tác của Công đoàn Quốc gia Singapore

(NLĐO)- Hai đơn vị đã trao đổi các kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ người lao động

Đổi mới hoạt động Công đoàn

Ngày 12-5, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm "Góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Đảng ủy Công đoàn người lao động Công đoàn xã, phường, đặc khu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo