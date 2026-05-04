Lao động

Phấn đấu tầm soát ung thư cổ tử cung cho 100% nữ công nhân tại TPHCM

Thanh Nga

(NLĐO)- Chương trình chăm sóc sức khỏe phải hướng đến chiều sâu, giúp công nhân lao động phát hiện nguy cơ bệnh tật để có hướng điều trị kịp thời

Trình bày báo cáo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 4-5, ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM -  cho biết tỉ lệ mắc bệnh trong công nhân lao động hiện nay còn cao.

Phấn đấu tầm soát ung thư cổ tử cung cho 100% nữ công nhân tại TPHCM - Ảnh 1.

Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM - báo cáo tại hội nghị. Ảnh:Duy Phú

Theo số liệu thống kê từ đợt khám sức khỏe cho công nhân lao động do LĐLĐ TPHCM phối hợp với cơ sở y tế thực hiện thì trong số hơn 260 công nhân được thăm khám, tỉ lệ phát hiện bệnh lý chiếm tỉ lệ khá cao. 

Đặc biệt, một số trường hợp phát hiện tổn thương phổi (lao phổi), sỏi túi mật, thiếu máu, bướu giáp, có trường hợp nghi ngờ mắc phải ung thư… Nhiều người không chỉ có một bệnh mà cùng lúc gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Từ thực tế này, thời gian qua, Công đoàn thành phố quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện chương trình khám sức khỏe chuyên sâu và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt công nhân làm việc ở các doanh nghiệp có nguy cơ cao. Một trong những nội dung đáng chú ý là LĐLĐ TP sẽ phối hợp cùng các cơ sở y tế khám sức khỏe và tầm soát ung thư cổ tử cung cho 50.000 nữ công nhân.

Chương trình dự kiến khởi động từ ngày 10-5 với mong muốn bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân, đồng thời là chương trình nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao hiệu quả chăm lo cho người lao động tại TPHCM.

Hướng đến chiều sâu
Phấn đấu tầm soát ung thư cổ tử cung cho 100% nữ công nhân tại TPHCM - Ảnh 2.

Nữ công nhân được khám sức khỏe chuyên sâu theo chương trình chăm sóc sức khỏe của LĐLĐ TPHCM

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - lưu ý việc khám sức khỏe cần hướng đến chiều sâu nhằm tìm ra bệnh lý nguy hiểm.

Bên cạnh đặt mục tiêu 100% được thăm khám sức khỏe thì Công đoàn TPHCM cũng cần đặt mục tiêu 100% đoàn viên có sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng bệnh lý, lịch sử khám chữa bệnh và hướng tới có 100% lao động nữ được tầm soát ung thư cổ tử cung bởi đây là bệnh nguy hiểm thường gặp nhưng nếu phát hiện sớm sẽ có khả năng chữa trị thành công. Hiện nay việc tầm soát bệnh lý này không tốn quá nhiều chi phí trong khi đã được ứng dụng công nghệ, có kết quả nhanh chóng.

Về lâu dài, Phó Bí thư thành ủy đề nghị Công đoàn thành phố nghiên cứu thí điểm chương trình tiêm vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung cho các thế hệ tiếp theo của công nhân lao động.

