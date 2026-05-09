Lao động

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI

Tin-ảnh: Hồng Đào- Lê Vĩnh

(NLĐO) - Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 1.200 nữ công nhân

Sáng 9-5, LĐLĐ TPHCM tổ chức Chương trình "Công đoàn TPHCM đồng hành cùng sức khỏe người lao động" tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên và người lao động tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM (cơ sở Bình Trưng).

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình "Phúc lợi đoàn viên", nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo sức khỏe cho người lao động.

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh 1.

Chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên và người lao động

Ngoài hoạt động khám sức khỏe, chương trình còn tập trung tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên và người lao động trong độ tuổi từ 18 đến 45. Song song đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian dành cho con của đoàn viên, người lao động.

Chương trình sẽ diễn ra vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tháng 5-2026 tại 7 địa điểm gồm: Cung Văn hóa Lao động TPHCM cơ sở Bình Trưng, Khu Công nghệ cao, cơ sở Củ Chi, cơ sở Thuận An, cơ sở Bến Cát, cơ sở Thủ Dầu Một và cơ sở Vũng Tàu.

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh 2.

Chi phí khám chữa bệnh là một khoản lớn đối với người lao động

Mỗi ngày dự kiến phục vụ khoảng 900 người lao động tham gia khám và tư vấn sức khỏe. LĐLĐ TPHCM cho biết tổng số lượng người lao động dự kiến tham gia chương trình hơn 12.000 người, cùng khoảng 2.600 con đoàn viên được tham gia các hoạt động vui chơi, chăm sóc trong thời gian phụ huynh khám bệnh.

Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Phương Chi sẽ trực tiếp thực hiện công tác khám và tư vấn. 

Đáng chú ý, chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư cổ tử cung thông qua đơn vị phối hợp là Công ty CP NTD AI Healthcare. 

Ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe, đoàn viên và người lao động tham gia chương trình còn được nhận phiếu quà tặng mua hàng tại các gian hàng phúc lợi với trị giá 150.000 đồng/người; trẻ em đi cùng được hỗ trợ phiếu quà trị giá 50.000 đồng/cháu.

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh 3.

Bác sĩ tư vấn cho nữ công nhân

Theo BSCKI Trần Hồng Hải, Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, ung thư cổ tử cung hiện là một trong những bệnh lý ung thư phổ biến ở phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. 

Việc tổ chức chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh mà còn góp phần giảm tỉ lệ tử vong và giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh cũng như xã hội.

"Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các bác sĩ có thể quan sát, phân tích hình ảnh nhanh hơn, rút ngắn thời gian khám và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán" - bác sĩ Trần Hồng Hải chia sẻ.

Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 1.200 nữ công nhân

Chị Võ Thị Bích Phượng (40 tuổi, công nhân Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương) cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình khám, tầm soát ung thư cổ tử cung dành cho nữ công nhân, người lao động do Công đoàn tổ chức. 

"Tôi thấy công nghệ khám mới này giúp thời gian khám nhanh hơn, cảm giác cũng thoải mái và dễ chịu hơn. Trước đây tôi từng đi khám phụ khoa ở nơi khác thì thường phải chờ rất lâu mới nhận được kết quả, có khi phải hẹn ngày quay lại lấy. Còn ở đây khám xong là có kết quả sớm nên tôi thấy rất tiện" - chị Phượng nói.

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh 4.

Người lao động tham quan, mua hàng tại chương trình

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI - Ảnh 5.

Công nhân nữ được nhận quà sau chương trình khám bệnh miễn phí

Chị Phượng cho biết chi phí khám sức khỏe định kỳ trước đây khá tốn kém nên nhiều người còn e ngại. Vì vậy, chương trình khám miễn phí lần này giúp nữ công nhân giảm bớt áp lực tài chính và an tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Hơn 250 nữ công nhân, viên chức được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí

(NLĐO)- Hơn 250 nữ đoàn viên, công nhân, viên chức tại TPHCM được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản và cấp phát thuốc miễn phí

