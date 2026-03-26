Lao động Công đoàn - Công nhân

Người lao động tại Chân Mây sắp tiếp cận 460 căn nhà ở xã hội

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội quy mô 460 căn tại Khu đô thị Chân Mây, TP Huế góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng lao động tại khu kinh tế trọng điểm này.

Ngày 26-3, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế, lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Chân Mây (vị trí số 8, Khu đô thị Chân Mây) được tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng Huế.

Người lao động tại Chân Mây sắp tiếp cận gần 500 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Khởi công dự án Nhà ở xã hội Chân Mây với quy mô gần 1,9ha

Dự án là một trong những bước triển khai cụ thể chiến lược phát triển nhà ở xã hội của địa phương, trong bối cảnh Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đang tăng tốc thu hút đầu tư, kéo theo nhu cầu lớn về chỗ ở ổn định cho người lao động.

Dự án Nhà ở xã hội Chân Mây do Công ty CP Kim Long Motor Huế đầu tư, Công ty CP Bất động sản FUTA Land phát triển được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa mục tiêu an sinh.

Dự án có quy mô gần 1,9 ha, cung cấp 460 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 51.000 m², dự kiến triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành vào quý II/2027.

Công trình được thiết kế theo mô hình thấp tầng (dưới 6 tầng), ưu tiên không gian sống thông thoáng, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của người lao động. Cạnh đó, dự án sở hữu lợi thế về cảnh quan khi nằm gần sông Bù Lu, kết nối nhanh ra biển Chân Mây và bao quanh bởi hệ sinh thái tự nhiên, hướng tới môi trường sống hài hòa giữa đô thị và sinh thái.

Người lao động tại Chân Mây sắp tiếp cận gần 500 căn nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Chân Mây, cung cấp 460 căn hộ cho lao động

Người lao động tại Chân Mây sắp tiếp cận gần 500 căn nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của dự án trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội tại địa phương

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt tại khu kinh tế đang phát triển nhanh. Lãnh đạo TP Huế đồng thời đánh giá cao sự tham gia của doanh nghiệp, kỳ vọng dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện FUTA Land cho biết việc tham gia dự án đánh dấu bước đi đầu tiên trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bên cạnh các dự án thương mại đã triển khai trước đó. Theo doanh nghiệp, định hướng mới nhằm góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo nền tảng ổn định nguồn nhân lực cho khu kinh tế.

Đáng chú ý, việc phát triển nhà ở xã hội được xem là bước mở rộng chiến lược của doanh nghiệp, hướng đến các sản phẩm phục vụ số đông, gắn với giá trị sử dụng thực và phát triển bền vững.

Dự án Nhà ở xã hội Chân Mây vì vậy không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, mà còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, ổn định đời sống người lao động, qua đó tạo động lực phát triển dài hạn cho khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

