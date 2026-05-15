LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo cho người lao động

Ngày 15-5, LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, mở ra mô hình liên kết mới giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Công đoàn nhằm đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ đoàn viên - lao động thành phố.

PGS-TS Trần Trọng Đạo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU - phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Trọng Đạo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU - nhấn mạnh đây là một trong những chương trình hợp tác toàn diện giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Công đoàn cấp thành phố tại Việt Nam, góp phần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. "TDTU sẽ tích cực đồng hành cùng LĐLĐ TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cả hai đơn vị"- ông Trần Trọng Đạo cho biết.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số cho người lao động; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ thực tiễn của hoạt động Công đoàn và phát triển doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đào tạo, TDTU sẽ phối hợp cùng LĐLĐ TPHCM triển khai các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động. Nhà trường cũng xây dựng chính sách học bổng hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn và con em cán bộ Công đoàn thuộc hệ thống LĐLĐ TPHCM.

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình hợp tác là việc hai bên thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các hoạt động hội thảo khoa học, tư vấn công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ cũng sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng ảnh cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông qua đó, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, cập nhật kỹ năng mới và nâng cao năng lực nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần phát huy vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong phục vụ cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của TPHCM và đất nước.



