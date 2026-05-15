LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo cho người lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo cho người lao động

Thanh Nga

(NLĐO)- Điểm nhấn của chương trình hợp tác là việc hai bên thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động

Ngày 15-5, LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, mở ra mô hình liên kết mới giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Công đoàn nhằm đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ đoàn viên - lao động thành phố.

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo người lao động - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Trọng Đạo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU - phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Trọng Đạo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU - nhấn mạnh đây là một trong những chương trình hợp tác toàn diện giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Công đoàn cấp thành phố tại Việt Nam, góp phần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. "TDTU sẽ tích cực đồng hành cùng LĐLĐ TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cả hai đơn vị"- ông Trần Trọng Đạo cho biết.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số cho người lao động; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ thực tiễn của hoạt động Công đoàn và phát triển doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đào tạo, TDTU sẽ phối hợp cùng LĐLĐ TPHCM triển khai các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động. Nhà trường cũng xây dựng chính sách học bổng hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn và con em cán bộ Công đoàn thuộc hệ thống LĐLĐ TPHCM.

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo người lao động - Ảnh 2.

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình hợp tác là việc hai bên thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững. 

Các hoạt động hội thảo khoa học, tư vấn công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ cũng sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.

LĐLĐ TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo người lao động - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng ảnh cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông qua đó, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, cập nhật kỹ năng mới và nâng cao năng lực nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số. 

Đồng thời, chương trình cũng góp phần phát huy vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong phục vụ cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của TPHCM và đất nước.


Tin liên quan

Đẩy mạnh số hóa quản lý an toàn lao động

Đẩy mạnh số hóa quản lý an toàn lao động

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý an toàn - vệ sinh lao động giúp doanh nghiệp nhận diện sớm rủi ro, bảo vệ người lao động hiệu quả hơn

Rộng cửa đón nhân tài

Mở rộng đối tượng thu hút mới chỉ là điều kiện cần, vấn đề cốt lõi là tiêu chí xác định "nhân tài" như thế nào và làm sao để họ gắn bó lâu dài với khu vực công

Doanh nghiệp được "bật đèn xanh" lập quỹ đào tạo nhân lực

(NLĐO) - Dự thảo mới cho phép doanh nghiệp tự lập quỹ đào tạo từ lợi nhuận sau thuế, kèm tiêu chí thưởng nếu chi mạnh tay cho nhân lực

chuyển đổi số trường đại học Tôn Đức Thắng Công đoàn người lao động chất lượng nguồn nhân lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo