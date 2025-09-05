HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lê Bảo Hân, ngôi sao bất đắc dĩ ở đại lễ A80

Thùy Trang

(NLĐO) - Lê Bảo Hân trở thành hiện tượng mạng với những cú quay duyệt binh ở sự kiện đại lễ A80 "đỉnh nóc kịch trần", "tuyệt đối điện ảnh".

3.000 USD/giờ thuê Idol Lê Bảo Hân: cái giá “trên trời” hay xứng đáng?

Lê Bảo Hân, ngôi sao bất đắc dĩ ở đại lễ A80- Ảnh 1.

Thần tượng Lê Bảo Hân xuất hiện sau sự kiện đại lễ A80

Mới đây, mạng xã hội đồn đại, để thuê được "idol (thần tượng) Lê Bảo Hân" quay thì mức thù lao cũng "cắt cổ", 3000 USD/ giờ.

Thông tin này lập tức gây bão "cõi mạng". Biết là tiền nào của nấy, và thật ra 3000 USD/ giờ làm việc để có được những góc máy "không thể xấu được' của Lê Bảo Hân, thì cũng xứng đáng. Nhưng "với tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, 3000 USD/ giờ lao động là quá "chat", thậm chí là "trên trời", cư dân mạng bàn luận rôm rả.

Trước những thông tin đang hướng về mình, quay phim Lê Bảo Hân lên tiếng. Anh cho biết thù lao cho mỗi giờ làm việc của mình khoảng 300 USD. Và nếu làm 10 tiếng trong ngày thì mức chi phí khoảng 3.000 USD.

"Không biết ai đồn mà đồn ác dữ vậy. Thế này còn ai dám booking đây" - anh Lê Bảo Hân nói thêm.

Sau khi trở thành "hiện tượng mạng", những chia sẻ của quay phim Lê Bảo Hân luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Tài khoản Facebook của anh cũng có lượng người theo dõi tăng chóng mặt, lên đến cả trăm nghìn follower (người theo dõi) chỉ sau vài ngày nổi tiếng.

Lê Bảo Hân: quyết định bất ngờ! Vì sao anh gật đầu quay sự kiện A80 chỉ với yêu cầu duy nhất?

Lê Bảo Hân, ngôi sao bất đắc dĩ ở đại lễ A80- Ảnh 2.

Lê Bảo Hân có những cú quay "đỉnh của chóp"

Mới đây, anh gây chú ý khi tiếp tục có những chia sẻ liên quan đến quá trình trao đổi, nhận lời đi quay sự kiện A80. Theo đó cách đây gần 3 tháng, anh từng được ê-kip của VFC liên hệ hợp tác quay sự kiện đặc biệt này. 

Sau khi 2 bên trao đổi, Lê Bảo Hân đã gửi báo giá cho đối tác. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút ngắn ngủi suy nghĩ anh đã gọi lại cho phía VFC và quyết định hợp tác "tất cả vì màu cờ sắc áo". Phía Lê Bảo Hân chi đưa ra một yêu cầu duy nhất là phía VFC lo "chi phí đi lại cho ê-kíp" là được.

Khoảng một tháng sau, Lê Bảo Hân nhận thêm cuộc gọi từ anh Nghiêm Bá Hoài – Trưởng phòng Quay phim của VFC. Đây là người trực tiếp phụ trách thiết lập các cú máy đặc biệt cho A80. Anh Hoài thông báo Lê Bảo Hân đã được lựa chọn, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để tối ưu kinh phí cho ê-kíp. Kết thúc sự kiện A80, nhờ các góc quay "đỉnh nóc kịch trần", anh Lê Bảo Hân - hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội. "Chưa bao giờ phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây, từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được 1 lần như thế. "Mỗi cú chạy cắt đoàn thành công là tôi mừng ra mặt. Có lúc đạo diễn đổi plan đột ngột, hô 'cắt đoàn' thay vì 'trung cảnh', nhưng tôi may mắn không hề vấp một lỗi nào cho đến cuối chương trình", Lê Bảo Hân kể.

Và đến ngày 2-9 những thước quay "đẹp hơn phim điện ảnh" của anh đã nhận được sự khen ngợi hết lời. "Trong quá trình hợp luyện và tổng duyệt, ê-kíp đã phải tính toán kỹ lưỡng thời gian của từng khối diễu binh, diễu hành. Một trong những thách thức lớn nhất là cú máy cắt ngang đoàn xe tăng, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Anh Hoài cũng lo phía Quân đội sẽ không cho phép, nhưng chúng tôi thống nhất cứ thử, nếu không được thì bỏ. May mắn là cú máy đã thành công", anh chia sẻ.

Lê Bảo Hân “cháy” hết mình: góc quay điện ảnh “để đời” tại Lễ diễu binh 2-9!

Lê Bảo Hân, ngôi sao bất đắc dĩ ở đại lễ A80- Ảnh 3.

Lê Bảo Hân lên tiếng đính chính tin đồn

Kết thúc sự kiện A80, một trong những nhân vật nhận nhiều quan tâm chính là người đàn ông có tên Lê Bảo Hân. Anh khiến dân mạng rần rần thích thú khi có những cú lia máy để đời, góc quay "tuyệt đội điện ảnh", đưa những hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về dàn quân nhân, dàn khí tài đến với khán giả theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2-9 qua màn ảnh nhỏ.

Lê Bảo Hân là người thực hiện cú one shot (quay một lần) nổi tiếng mở màn cho phim điện ảnh Bố già (năm 2021) của Trấn Thành. Bên cạnh đó, anh cũng từng quay TVC, trailer cho rất nhiều chương trình giải trí có tiếng, điển hình nhất là Vietnam's Next Top Model 2025. Ngoài ra, anh cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, RHYDER,...

Tin liên quan

Mỹ Tâm gây "bão mạng" dịp đại lễ A80

Mỹ Tâm gây "bão mạng" dịp đại lễ A80

(NLĐO)- Ca sĩ Mỹ Tâm khiến không khí sân vận động Mỹ Đình bùng nổ khi xuất hiện với ca khúc Khát vọng tuổi trẻ.

Sau 20 năm đi hát, Phạm Anh Khoa có chút nghi ngờ bản thân

(NLĐO) - Ca sĩ Phạm Anh Khoa bảo anh nghi ngờ bản thân không biết mình có yêu rock nhiều như mọi người nói không?

Nhan sắc Mỹ Tâm

(NLĐO) - Ngoài giọng ca đầy cảm xúc, nhan sắc Mỹ Tâm cũng là đề tài mà khán giả bàn luận.

đại lễ A80 Lê Bảo Hân quay phim Lê Bảo Hân idol Lê Bảo Hân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo