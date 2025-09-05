3.000 USD/giờ thuê Idol Lê Bảo Hân: cái giá “trên trời” hay xứng đáng?

Thần tượng Lê Bảo Hân xuất hiện sau sự kiện đại lễ A80

Mới đây, mạng xã hội đồn đại, để thuê được "idol (thần tượng) Lê Bảo Hân" quay thì mức thù lao cũng "cắt cổ", 3000 USD/ giờ.

Thông tin này lập tức gây bão "cõi mạng". Biết là tiền nào của nấy, và thật ra 3000 USD/ giờ làm việc để có được những góc máy "không thể xấu được' của Lê Bảo Hân, thì cũng xứng đáng. Nhưng "với tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, 3000 USD/ giờ lao động là quá "chat", thậm chí là "trên trời", cư dân mạng bàn luận rôm rả.

Trước những thông tin đang hướng về mình, quay phim Lê Bảo Hân lên tiếng. Anh cho biết thù lao cho mỗi giờ làm việc của mình khoảng 300 USD. Và nếu làm 10 tiếng trong ngày thì mức chi phí khoảng 3.000 USD.

"Không biết ai đồn mà đồn ác dữ vậy. Thế này còn ai dám booking đây" - anh Lê Bảo Hân nói thêm.

Sau khi trở thành "hiện tượng mạng", những chia sẻ của quay phim Lê Bảo Hân luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Tài khoản Facebook của anh cũng có lượng người theo dõi tăng chóng mặt, lên đến cả trăm nghìn follower (người theo dõi) chỉ sau vài ngày nổi tiếng.

Lê Bảo Hân có những cú quay "đỉnh của chóp"

Mới đây, anh gây chú ý khi tiếp tục có những chia sẻ liên quan đến quá trình trao đổi, nhận lời đi quay sự kiện A80. Theo đó cách đây gần 3 tháng, anh từng được ê-kip của VFC liên hệ hợp tác quay sự kiện đặc biệt này.

Sau khi 2 bên trao đổi, Lê Bảo Hân đã gửi báo giá cho đối tác. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút ngắn ngủi suy nghĩ anh đã gọi lại cho phía VFC và quyết định hợp tác "tất cả vì màu cờ sắc áo". Phía Lê Bảo Hân chi đưa ra một yêu cầu duy nhất là phía VFC lo "chi phí đi lại cho ê-kíp" là được.

Khoảng một tháng sau, Lê Bảo Hân nhận thêm cuộc gọi từ anh Nghiêm Bá Hoài – Trưởng phòng Quay phim của VFC. Đây là người trực tiếp phụ trách thiết lập các cú máy đặc biệt cho A80. Anh Hoài thông báo Lê Bảo Hân đã được lựa chọn, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để tối ưu kinh phí cho ê-kíp. Kết thúc sự kiện A80, nhờ các góc quay "đỉnh nóc kịch trần", anh Lê Bảo Hân - hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội. "Chưa bao giờ phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây, từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được 1 lần như thế. "Mỗi cú chạy cắt đoàn thành công là tôi mừng ra mặt. Có lúc đạo diễn đổi plan đột ngột, hô 'cắt đoàn' thay vì 'trung cảnh', nhưng tôi may mắn không hề vấp một lỗi nào cho đến cuối chương trình", Lê Bảo Hân kể.

Và đến ngày 2-9 những thước quay "đẹp hơn phim điện ảnh" của anh đã nhận được sự khen ngợi hết lời. "Trong quá trình hợp luyện và tổng duyệt, ê-kíp đã phải tính toán kỹ lưỡng thời gian của từng khối diễu binh, diễu hành. Một trong những thách thức lớn nhất là cú máy cắt ngang đoàn xe tăng, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Anh Hoài cũng lo phía Quân đội sẽ không cho phép, nhưng chúng tôi thống nhất cứ thử, nếu không được thì bỏ. May mắn là cú máy đã thành công", anh chia sẻ.

Lê Bảo Hân lên tiếng đính chính tin đồn

Kết thúc sự kiện A80, một trong những nhân vật nhận nhiều quan tâm chính là người đàn ông có tên Lê Bảo Hân. Anh khiến dân mạng rần rần thích thú khi có những cú lia máy để đời, góc quay "tuyệt đội điện ảnh", đưa những hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về dàn quân nhân, dàn khí tài đến với khán giả theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2-9 qua màn ảnh nhỏ.

Lê Bảo Hân là người thực hiện cú one shot (quay một lần) nổi tiếng mở màn cho phim điện ảnh Bố già (năm 2021) của Trấn Thành. Bên cạnh đó, anh cũng từng quay TVC, trailer cho rất nhiều chương trình giải trí có tiếng, điển hình nhất là Vietnam's Next Top Model 2025. Ngoài ra, anh cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, RHYDER,...