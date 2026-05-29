HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lễ bế giảng "độc lạ", học sinh giỏi được tặng loài cây quý

Trần Thường

(NLĐO) – Thay vì tặng tập vở, học sinh giỏi và xuất sắc tại một trường học ở TP Đà Nẵng được tặng sâm Ngọc Linh giống.

Sáng 29-5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với phần thưởng đặc biệt dành cho học sinh giỏi, xuất sắc là cây sâm Ngọc Linh giống.

Lễ bế giảng độc lạ, học sinh giỏi được tặng loài cây quý - Ảnh 1.
Lễ bế giảng độc lạ, học sinh giỏi được tặng loài cây quý - Ảnh 2.

Học sinh giỏi, xuất sắc được trao cây giống sâm Ngọc Linh

Theo thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường, năm học này trường có 338 học sinh ở hai cấp học, trong đó tiểu học 201 em và THCS 137 em. Kết thúc năm học, toàn trường có 51 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc.

Điểm đặc biệt trong lễ bế giảng năm nay là thay vì tặng vở và giấy khen như những năm trước, mỗi học sinh giỏi được nhận thưởng 5 cây sâm Ngọc Linh giống.

"Những năm trước, nhà trường phát thưởng theo hình thức truyền thống. Năm nay, chúng tôi xây dựng ý tưởng trao tặng cây sâm Ngọc Linh giống nhằm tạo động lực học tập và hướng đến sinh kế lâu dài cho các em" - thầy Chín giải thích.

Với 51 học sinh được khen thưởng, nhà trường đã trao tổng cộng 255 cây sâm Ngọc Linh giống. Để có nguồn cây giống, trường trích quỹ khen thưởng, đồng thời vận động thêm từ các hộ dân trồng sâm trên địa bàn và sự hỗ trợ của giáo viên trong trường.

Theo ban giám hiệu, đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai mô hình khen thưởng bằng sâm Ngọc Linh. Không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần học tập, mô hình này còn hướng đến việc giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Nhà trường kỳ vọng những cây giống được trao tặng hôm nay sẽ trở thành nguồn sinh kế bền vững, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp tục đến trường trong tương lai.

Tin liên quan

Mùa sâm Ngọc Linh "thức giấc"

Mùa sâm Ngọc Linh "thức giấc"

(NLĐO) – Giữa những ngày cuối tháng 3, sâm Ngọc Linh – được ví như "quốc bảo" bước vào giai đoạn "thức giấc", sau thời gian ngủ đông kéo dài.

Quốc dân hóa sâm Ngọc Linh từ món cà phê sâm Ngọc Linh

(NLĐO) – Đến với Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt lần 4 - năm 2026, người tiêu dùng sẽ được thưởng thức cà phê sâm Ngọc Linh miễn phí

Lên thăm mô hình sâm Ngọc Linh, thanh niên được tặng cây giống để khởi nghiệp

(NLĐO) - Thanh niên của 3 xã sau khi tham quan mô hình trồng sâm Ngọc Linh đã được tặng 3.000 cây giống để khởi nghiệp.

sâm ngọc linh học sinh giỏi lễ bế giảng Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo