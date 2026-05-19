Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Kim Tiến - sức trẻ làm nóng sàn diễn cải lương





Lê Hoàng Nghi (bên phải) thể hiện dự thi với trích đoạn "Kẻ đốt đền"

Tối 18-5, tại Nhà hát Trần Hữu Trang, đêm thi tiếp theo của Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 đã mang đến bầu không khí sôi động, đầy khí thế nghề nghiệp.

Những trích đoạn được chọn dự thi đều là những vai diễn nặng ký, từng ghi dấu trong lòng công chúng yêu cải lương. Điều đáng quý là các thí sinh trẻ không chọn lối diễn an toàn, mà mạnh dạn tìm tòi cách thể hiện mới để khẳng định cá tính sáng tạo của mình.

Võ Hoàng Dư và nội lực của vai Huy Khương

Một trong những tiết mục gây nhiều chú ý là phần dự thi của nghệ sĩ Võ Hoàng Dư đến từ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ với vai Huy Khương trong trích đoạn "Ngạ quỷ".

Đây là dạng vai có chiều sâu nội tâm, biến đổi tâm lý liên tục, đòi hỏi người diễn viên phải giữ được thần thái dữ dội nhưng vẫn bộc lộ bi kịch bên trong nhân vật.

Võ Hoàng Dư tạo được không khí căng thẳng trên sân khấu, giọng ca có lực và cách xử lý ánh mắt khá hiệu quả. Nam diễn viên biết tiết chế ở những đoạn cần chiều sâu tâm lý khi diễn với con rối và sự trợ diễn đầy ăn ý của Nguyễn Phú Yên, đồng thời tạo nhịp đẩy ở các lớp cao trào.

Nguyễn Phú Yên yểm trợ cho Võ Hoàng Dư trong trích đoạn "Ngạ quỷ"

Điều đáng ghi nhận là anh không sa vào cách thể hiện cường điệu mà hướng đến chiều sâu cảm xúc của nhân vật.

Lê Hoàng Nghi tạo cao trào với "Kẻ đốt đền"

Đêm thi có sự tranh tài của nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi với vai Herostraus trong trích đoạn "Kẻ đốt đền" đã đem đến một tiết mục giàu cảm xúc.

Đây là nhân vật có tâm lý cực đoan, mang nhiều giằng xé giữa tham vọng được là người vĩ đại, sự ám ảnh đến mê muội đó đã là bi kịch thiêu đốt nhân vật. Có sự trợ diễn đắc lực của Thu Mỹ, Lê Hoàng Nghi chọn cách khai thác chiều sâu nội tâm thay vì chỉ đẩy mạnh sự dữ dội bề ngoài.

Thu Mỹ yểm trợ đắc lực cho Lê Hoàng Nghi dự thi với trích đoạn "Kẻ đốt đền"

Những đoạn thoại được xử lý đầy cảm xúc, kết hợp với phong cách hình thể quyết liệt đã tạo nên cao trào sân khấu khá mạnh.

Khán giả nhiều lần dành tràng pháo tay cho sự nhập vai của anh. Phong cách ca diễn của Lê Hoàng Nghi cho thấy sự tìm tòi mới trong cách nhả chữ, xử lý nhịp hơi và tiết tấu sân khấu. Nhất là anh bình tỉnh khi âm thanh bị trục trặc, vẫn diễn và giữ tâm lý nhân vật.

Lâm Thị Kim Cương với góc nhìn mới về nhân vật Cám

Ở tuyến nhân vật dân gian – tâm lý xã hội, diễn viên Lâm Thị Kim Cương với vai Cám trong trích đoạn "Phận Cám" mang đến cách nhìn mới cho nhân vật vốn quen thuộc trong cổ tích Việt Nam.

Thay vì xây dựng Cám hoàn toàn phản diện, cô khai thác số phận của một con người bị cuốn vào định kiến và lòng tham.

Nguyễn Phú Yên và Lâm Thị Kim Cương trong trích đoạn "Phận Cám"

Cách xử lý mềm mại trong ca diễn giúp nhân vật có chiều sâu hơn, tạo được sự đồng cảm nơi người xem.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên đã chủ động tiết chế bi kịch hóa nhân vật, hướng đến tâm lý đời thường nhiều hơn.

Dấu ấn của diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang

Hai nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cũng tạo nhiều dấu ấn trong đêm thi. Diễn viên Kim Tiến với vai Trương Lạc Hoàng Thái Hậu qua trích đoạn "Bi kịch" cho thấy sự chững chạc trong phong thái biểu diễn.

Kim Tiến và Nguyễn Thanh Toàn trong trích đoạn "Bi kịch"

Nhân vật quyền uy nhưng ẩn chứa nỗi đau nội tâm được thể hiện bằng lối ca mùi, đĩnh đạc, kết hợp những lớp diễn tiết chế.

Kim Tiến có phong cách biểu diễn thiên về chiều sâu nội tâm, giữ được sự chuẩn mực trong phong cách sân khấu truyền thống nhưng vẫn tạo được nét riêng qua ánh mắt, cơ mặt.

Trong khi đó, diễn viên Diễm Kiều vào vai Nguyễn Thị Thập trong trích đoạn "Bão dậy trời Long Hưng" đã mang đến tinh thần truyền thống cách mạng hào hùng.

Tô Tấn Loan và Diễm Kiều trong trích đoạn "Bão dậy trời Long Hưng"

"Chiếc áo vừa vặn" cho diễn viên trẻ

Điều dễ nhận thấy trong đêm thi này là sự tính toán khá kỹ của các đạo diễn khi chọn trích đoạn và vai diễn cho thí sinh dự thi.

Nhiều vai diễn được xem như "chiếc áo vừa vặn" với khả năng của từng diễn viên trẻ. Đó không phải những vai quá sức để người diễn viên phải gồng mình thể hiện, mà là những nhân vật đủ độ khó để họ bộc lộ thế mạnh ca diễn, khả năng xử lý tâm lý và bản lĩnh sân khấu.

Cuộc thi năm nay vì thế không đơn thuần là nơi tranh tài.

Đó còn là dịp để công chúng nhìn thấy hành trình kế thừa của sân khấu truyền thống, nơi những nghệ sĩ trẻ đang từng ngày giữ lửa nghề bằng đam mê, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo.



