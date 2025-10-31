HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Video

Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc?

Quỳnh Trâm

(NLĐO) – Với quy mô hơn 100 quầy ẩm thực chay, lễ hội kỳ vọng giáo dục thế hệ trẻ về lối sống "xanh, lành"

Lễ hội Ẩm thực chay 2025 sẽ khai mạc vào tối ngày 1-11 tại Công viên Bình Phú (TP HCM) và kéo dài đến hết ngày 4-11. Sự kiện năm nay sẽ tập trung vào thế hệ trẻ với thông điệp về một lối sống "xanh, sạch và bảo vệ môi trường".

VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 1.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 2.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 3.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 4.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 5.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 6.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới đặc sắc so với các năm trước, nổi bật là việc tổ chức hàng loạt cuộc thi sáng tạo như cuộc thi "Pha chế thức uống xanh” với thông điệp "Uống để bổ dưỡng", cùng cuộc thi "Khoảnh khắc đẹp" và "Cảm xúc về ăn chay" được thiết kế để tăng tính tương tác và lan tỏa thông điệp của sự kiện.

VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc?

Sự kiện cũng gây ấn tượng tốt với các chuyên gia quốc tế. Bà Marly Winckler, người sáng lập Hiệp hội Ăn chay Brazil và là Chủ tịch danh dự của Liên minh Ăn chay Quốc tế, đã bày tỏ sự ấn tượng với phong trào ăn chay thuần tại Việt Nam.

VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 7.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 8.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 9.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 10.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 11.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 12.

"Tôi rất ấn tượng về việc ăn chay trường (thuần chay) ở Việt Nam. Bởi vì tôi có thể thấy nó đang mở rộng rất nhiều. Và hội chợ này thật tuyệt vời vì có các sinh viên từ khắp Việt Nam đang thi nấu các món ăn thuần chay. Vì vậy, đây là một điều rất quan trọng bởi vì giúp họ biết thêm nhiều kiến thức vể ẩm thực chay" - bà Marly Winckler, người sáng lập Hiệp hội Ăn chay Brazil và là Chủ tịch danh dự của Liên minh Ăn chay Quốc tế bày tỏ.

VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 13.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 14.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 15.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 16.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 17.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 18.

Với quy mô gần 150 gian hàng từ khoảng 120 doanh nghiệp, lễ hội kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện thường niên, mang tính biểu tượng cho ngành ẩm thực chay của thành phố và cả nước.

VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 19.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 20.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 21.
VIDEO: Lễ hội ẩm thực chay lớn nhất TP HCM trước giờ khai mạc có gì đặc sắc? - Ảnh 22.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn tại lễ hội là tiệc buffet chay. Theo ban tổ chức, lượng vé bán online đã đạt trên 1.000 vé/ngày và dự kiến tổng số lượng vé bán ra từ 2.000 đến 3.000 vé. Tiệc buffet được phục vụ với mức giá 149.000 VNĐ cho buổi trưa (10 giờ 45 phút – 13 giờ 30 phút) và 199.000 VNĐ cho buổi tối (16 giờ 30 phút – 20 giờ 30 phút).

