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Thể thao

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026

Đăng Minh - Ảnh: AP

(NLĐO) - Từng con hẻm đến các khu phố ở Bắc Lebanon ngập tràn sắc vàng mừng Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1 để vào vòng 1/8 World Cup 2026, hôm 30-6.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lá cờ Brazil phủ ngang lối vào một con hẻm ở Zgharta, miền Bắc Lebanon. Một người đàn ông đi cùng một em nhỏ qua đây trước trận Brazil - Nhật Bản.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 2.

Bé Youssef Dahdouh, 4 tuổi, cùng các bạn chơi bóng trên phố ở Zgharta trước lúc theo gia đình xem Brazil tranh vé vòng 1/8. Tình yêu với “Selecao” ở Lebanon được truyền từ những trò chơi đường phố giản dị như thế.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 3.

Bé Juliana Dahdouh, 5 tuổi, đội mũ mang hình quốc kỳ Brazil, tạo dáng trước giờ bóng lăn. Màu áo vàng xanh xuất hiện ở khắp Zgharta, từ trẻ nhỏ đến các gia đình chuẩn bị cho một đêm bóng đá đặc biệt.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 4.

Bé Youssef Dahdouh ôm quả bóng in dòng chữ “Brazil”, khoác áo tuyển Brazil và đeo huy chương trên cổ trước khi theo gia đình xem trận đấu.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 5.

Những đứa trẻ mặc áo Brazil mang theo quốc kỳ và bóng đá, theo gia đình đến điểm xem trận đấu ở Zgharta. Đó là hình ảnh phản chiếu mối gắn kết bền chặt giữa Lebanon và đất nước Nam Mỹ qua nhiều thế hệ.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 6.

Khi tuyển Brazil ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 với Nhật Bản, một người hâm mộ đánh trống giữa đám đông tại khu Jabal Mohsen, TP Tripoli. Nhịp trống biến cuộc xem bóng đá thành một lễ hội đường phố thực sự.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 7.

Pháo sáng và khói màu phủ kín bầu trời Jabal Mohsen khi người hâm mộ bùng nổ sau bàn thắng đầu tiên của Brazil. Từ một trận đấu diễn ra ở Houston (Mỹ), cảm xúc lan đến tận miền Bắc Lebanon.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 8.

Hai nữ cổ động viên reo hò trước màn hình theo dõi trận Brazil - Nhật Bản tại Jabal Mohsen. Một người cầm điện thoại, người còn lại mặc áo số 7 và thổi kèn trong khoảnh khắc đội nhà ghi bàn.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 9.

Sau chiến thắng, một nữ cổ động viên cầm cao quốc kỳ Brazil tại Jabal Mohsen, nở nụ cười dưới ánh đèn đêm. Brazil thắng Nhật Bản 2-1 bằng bàn quyết định ở phút bù giờ, giành quyền vào vòng 1/8.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 10.

Những lá cờ Brazil tung bay ngoài cửa sổ một chiếc xe chạy qua đường phố Zgharta. Chiến thắng trước Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa đi tiếp, mà còn thắp lên niềm vui cho cộng đồng yêu “Selecao” ở Lebanon.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 11.

Mối liên hệ giữa Brazil và Lebanon bắt nguồn từ làn sóng di cư kéo dài hơn một thế kỷ. Ước tính tại Brazil có khoảng 7-10 triệu người gốc Lebanon, nhiều hơn dân số hiện nay của Lebanon, khoảng 6 triệu người.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 12.

Brazil thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo Gabriel Martinelli, qua đó giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

“Lễ hội” đặc biệt tại Lebanon mừng Brazil đi tiếp World Cup 2026 - Ảnh 13.

 

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