Martinelli giúp Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản phút bù giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
World Cup 2026

Martinelli giúp Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản phút bù giờ

Tường Phước (Ảnh: FIFA)

(NLĐO) - Bị dẫn bàn trước nhưng Brazil đã ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 vào rạng sáng 30-6

Brazil vẫn biết cách khẳng định đẳng cấp của một ứng viên vô địch, nhưng chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 cho thấy Selecao không còn dễ dàng áp đặt mọi đối thủ như trước. Chỉ nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli, đại diện Nam Mỹ mới tránh được cú sốc trước một Nhật Bản chơi đầy quả cảm.

Không ít người chờ đợi Brazil sẽ sớm kiểm soát thế trận bằng dàn sao chất lượng vượt trội. Thế nhưng, chính Nhật Bản mới là đội nhập cuộc tự tin hơn. Với lối chơi tốc độ, pressing quyết liệt và những pha chuyển trạng thái sắc bén, "Samurai xanh" khiến hàng thủ áo vàng nhiều lần rơi vào tình trạng lúng túng.

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Phần thưởng đến với đại diện châu Á ở phút 29. Sau một pha phản công nhanh, Kaishu Sano thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, đánh bại Alisson để mở tỉ số. Bàn thắng là kết quả xứng đáng cho những gì Nhật Bản thể hiện trong hiệp 1, khi họ gần như vô hiệu hóa các mũi nhọn Vinicius Junior, Rayan và Matheus Cunha.

Bị dồn vào thế khó, HLV Carlo Ancelotti buộc phải điều chỉnh nhân sự và cách tiếp cận sau giờ nghỉ. Brazil chơi trực diện hơn, tăng cường những pha treo bóng vào vòng cấm để tận dụng khả năng không chiến.

Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 56, từ một tình huống đá phạt, đội trưởng Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ giúp Brazil lấy lại sự tự tin, nhưng họ vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Nhật Bản không hề co cụm sau khi đánh mất lợi thế. Đội bóng châu Á vẫn duy trì các pha phản công sắc bén và khiến Alisson phải làm việc liên tục. Chỉ một chút thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến họ bỏ lỡ cơ hội tạo nên cơn địa chấn.

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Khi nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, bản lĩnh của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới lại lên tiếng. Phút 90+5, Gabriel Martinelli chọn vị trí khôn ngoan trước khi nhận bóng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil và khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc.


Martinelli giúp Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Martinelli giúp Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Chiến thắng đưa Brazil tiến vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Nhật Bản cũng là lời cảnh báo dành cho thầy trò HLV Ancelotti. 

Trước các đối thủ mạnh hơn ở những vòng đấu tới, Selecao sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát thế trận nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ giành chức vô địch World Cup lần thứ sáu.


Về phía Nhật Bản, dù dừng bước, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu. "Samurai xanh" đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình tại World Cup, sòng phẳng với gã khổng lồ của bóng đá thế giới và chỉ gục ngã bởi khoảnh khắc tỏa sáng ở những giây cuối cùng.

Tin liên quan

Hành trình của Messi - Rượu vang M: say đấy, lo đấy!

Hành trình của Messi - Rượu vang M: say đấy, lo đấy!

(NLĐO) - Các tín đồ rượu vang hẳn không xa lạ gì với chai rượu có tên gọi ngắn nhất thế giới: Vang F từ hầm ủ nổi tiếng San Marzano (Ý).

Soi tỉ số trận Đức – Paraguay: Sức trẻ và tốc độ của "xe tăng" Đức

(NLĐO) – Một đội Đức khó đoán và nguy hiểm sẽ đối đầu với Paraguay chơi thiếu ổn định ở vòng bảng. Cuộc chiến giữa châu Âu và Nam Mỹ có vẻ có kết quả dễ đoán.

Soi tỉ số trận Brazil - Nhật Bản: Thách thức khắc nghiệt cho Selecao

(NLĐO) - Brazil gặp Nhật Bản hứa hẹn trận cầu hấp dẫn ở Houston. Selecao luôn thắng trên đấu trường thế giới nhưng giờ là lúc Samurai Xanh thể hiện sự tiến bộ

tuyển Brazil tuyển Nhật Bản World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo