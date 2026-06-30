Martinelli giúp Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản phút bù giờ

Brazil vẫn biết cách khẳng định đẳng cấp của một ứng viên vô địch, nhưng chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 cho thấy Selecao không còn dễ dàng áp đặt mọi đối thủ như trước. Chỉ nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli, đại diện Nam Mỹ mới tránh được cú sốc trước một Nhật Bản chơi đầy quả cảm.

Không ít người chờ đợi Brazil sẽ sớm kiểm soát thế trận bằng dàn sao chất lượng vượt trội. Thế nhưng, chính Nhật Bản mới là đội nhập cuộc tự tin hơn. Với lối chơi tốc độ, pressing quyết liệt và những pha chuyển trạng thái sắc bén, "Samurai xanh" khiến hàng thủ áo vàng nhiều lần rơi vào tình trạng lúng túng.

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Phần thưởng đến với đại diện châu Á ở phút 29. Sau một pha phản công nhanh, Kaishu Sano thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, đánh bại Alisson để mở tỉ số. Bàn thắng là kết quả xứng đáng cho những gì Nhật Bản thể hiện trong hiệp 1, khi họ gần như vô hiệu hóa các mũi nhọn Vinicius Junior, Rayan và Matheus Cunha.

Bị dồn vào thế khó, HLV Carlo Ancelotti buộc phải điều chỉnh nhân sự và cách tiếp cận sau giờ nghỉ. Brazil chơi trực diện hơn, tăng cường những pha treo bóng vào vòng cấm để tận dụng khả năng không chiến.

Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 56, từ một tình huống đá phạt, đội trưởng Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ giúp Brazil lấy lại sự tự tin, nhưng họ vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Nhật Bản không hề co cụm sau khi đánh mất lợi thế. Đội bóng châu Á vẫn duy trì các pha phản công sắc bén và khiến Alisson phải làm việc liên tục. Chỉ một chút thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến họ bỏ lỡ cơ hội tạo nên cơn địa chấn.





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Khi nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, bản lĩnh của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới lại lên tiếng. Phút 90+5, Gabriel Martinelli chọn vị trí khôn ngoan trước khi nhận bóng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil và khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc.





Chiến thắng đưa Brazil tiến vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Nhật Bản cũng là lời cảnh báo dành cho thầy trò HLV Ancelotti.

Trước các đối thủ mạnh hơn ở những vòng đấu tới, Selecao sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát thế trận nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ giành chức vô địch World Cup lần thứ sáu.





Về phía Nhật Bản, dù dừng bước, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu. "Samurai xanh" đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình tại World Cup, sòng phẳng với gã khổng lồ của bóng đá thế giới và chỉ gục ngã bởi khoảnh khắc tỏa sáng ở những giây cuối cùng.