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World Cup 2026

Nhật Bản - Brazil: Từ giấc mơ trong truyện tranh đến màn đối đầu lịch sử

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Đối với nhiều nền bóng đá, chạm trán Brazil ở World Cup đơn thuần là một thử thách cực đại.

"Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ"

Nhưng với Nhật Bản, đó còn là giấc mơ đã được nuôi dưỡng suốt nhiều thập kỷ, từ những trang truyện tranh, những tập phim hoạt hình cho đến hành trình phát triển đáng nể của cả nền bóng đá xứ mặt trời mọc.

Nhật Bản - Brazil: Từ giấc mơ trong truyện tranh đến màn đối đầu lịch sử - Ảnh 1.

Nhà vô địch thế giới năm 2002 Rivaldo (trái) là đối thủ của “Samurai xanh” trong bộ hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản (Ảnh: AS)

Và sau hơn 40 năm kể từ ngày họa sĩ Yoichi Takahashi gửi gắm khát vọng của người Nhật qua bộ truyện kinh điển "Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ", cuộc đối đầu lúc 0 giờ ngày 30-6 (giờ Việt Nam) tại vòng 32 đội World Cup 2026 chính là cơ hội để "Samurai xanh" chứng minh khoảng cách giữa khát vọng và hiện thực chưa bao giờ gần đến thế.

Lần đầu tiên đại diện Đông Á gặp những "vũ công Samba" tại World Cup là vào kỳ giải năm 2006 trên đất Đức. Thời điểm đó, Brazil sở hữu đội hình quy tụ hàng loạt ngôi sao ở những CLB hàng đầu châu Âu, còn hầu hết tuyển thủ Nhật Bản vẫn thi đấu trong nước. Sự chênh lệch lớn giữa 2 nền bóng đá khiến thất bại đậm 1-4 gần như là điều khó tránh khỏi với "Samurai xanh".

Hai mươi năm sau, Nhật Bản hiện tại không còn bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh với tâm thế của một đội bóng "cửa dưới" chỉ biết phòng ngự chờ cơ hội.

Điều thú vị là họ vẫn đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng của FIFA hệt như trước thềm World Cup 2006 nhưng trình độ của các "Samurai xanh" đã tiến bộ đáng kể.

Thu hẹp đáng kể khoảng cách

Với lực lượng chủ yếu đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, Nhật Bản đã dần làm quen với cường độ và áp lực của bóng đá đỉnh cao. Cầu thủ đầu tiên lập cú đúp cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc ở đấu trường World Cup là Ayase Ueda, cũng là "Vua phá lưới" Giải VĐQG Hà Lan mùa giải vừa qua. Điều đó giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách với những "ông lớn" của bóng đá thế giới.

Nhật Bản - Brazil: Từ giấc mơ trong truyện tranh đến màn đối đầu lịch sử - Ảnh 2.

Nhật Bản đang sống trong giấc mơ đã được ấp ủ từ nhiều thập kỷ (Ảnh: FIFA)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto chia sẻ: "Toàn đội đều tự tin, ngay cả khi thi đấu với Brazil". Đối với một đội bóng từng nhiều lần tuyên bố mục tiêu là giành chức vô địch World Cup mùa hè này như Nhật Bản, Brazil không phải đối thủ cần né tránh mà là bài kiểm tra bắt buộc trên con đường chinh phục đỉnh cao.

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Dường như, họ cũng đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này từ sớm. Tháng 10-2025, Nhật Bản có trận giao hữu cùng tuyển Brazil trên sân vận động Tokyo. Và họ đã lần đầu tiên đánh bại "Selecao" nhờ màn ngược dòng đầy bản lĩnh khi bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Trên thực tế, Brazil không hề yếu kém dù có lẽ họ không còn hùng mạnh như xưa. Neymar vừa trở lại sân chơi World Cup ở lượt cuối vòng bảng, Vinicius Junior đang cực kỳ thăng hoa trong màu áo tuyển quốc gia.

Nhật Bản - Brazil: Từ giấc mơ trong truyện tranh đến màn đối đầu lịch sử - Ảnh 3.

Brazil (trái) có thể không còn là đội bóng vượt trội hoàn toàn so với Nhật Bản (Ảnh: JFA)

Gabriel Magalhães đã khẳng định bản thân là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, trong khi Raphinha đã có mùa giải 2024-2025 ấn tượng tại Barcelona trước khi gặp một số vấn đề về thể lực ở mùa vừa qua. Nhưng chắc chắn lần tái ngộ này sẽ không còn là màn chạm trán giữa "người khổng lồ" và "kẻ học việc" như tại Đức cách đây 2 thập kỷ.

Trong phiên bản hoạt hình "Tsubasa - Đường đến World Cup" nhằm quảng bá cho World Cup 2002 do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai, loạt phim khép lại bằng tiếng còi khai cuộc cho trận mở màn giả tưởng giữa đội tuyển Nhật Bản và Brazil. Các nhà biên kịch chưa bao giờ tiết lộ kết quả của cuộc chạm trán đó.

Từ giấc mơ của những nhân vật hư cấu đến đấu trường World Cup ngoài đời thực, Nhật Bản đã dành hơn 20 năm để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, cuộc đọ sức tại Houston sắp tới sẽ là thước đo rõ nhất cho hành trình trưởng thành của nền bóng đá từng lấy Brazil làm hình mẫu, và giờ đây đã đủ tự tin để thách thức chính tượng đài ấy.

Nhật Bản - Brazil: Từ giấc mơ trong truyện tranh đến màn đối đầu lịch sử - Ảnh 4.

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