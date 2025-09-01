HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tham dự A80 đông người: Làm gì khi bị cuốn vào đám đông?

N.Dung

(NLĐO) – Trước sự kiện A80, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc khuyến cáo người dân cách giữ an toàn trong đám đông, tránh ngạt thở, hoảng loạn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 31-8 đã có văn bản hướng người dân dẫn bảo vệ sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp.

Tham dự A80 đông người: Làm gì khi bị cuốn vào đám đông?- Ảnh 1.

Người dân được hỗ trợ y tế trong tổng duyệt diễu binh A80. Ảnh: Hoàng Triều

Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (sự kiện A80), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khuyến cáo người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm, từ chiều hôm trước.

Trang phục gọn gàng, lịch sự. Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê. Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: ô, mũ, quạt tay...

Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự, tránh chen lấn, xô đẩy. Không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

Thông qua app A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Với trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng. Không hoảng loạn chạy, xô đẩy.

Tham dự A80 đông người: Làm gì khi bị cuốn vào đám đông?- Ảnh 2.
Tham dự A80 đông người: Làm gì khi bị cuốn vào đám đông?- Ảnh 3.

Công văn hỏa tốc của Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện A80

Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, khi bị cuốn vào đám đông, cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực nhằm bảo vệ phổi, tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không dừng lại giữa dòng người. 

Nếu bị ngã, phải bảo vệ đầu, che đầu. Gập người để bảo vệ các bộ phận quan trọng. Tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Bộ Y tế lưu ý nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

