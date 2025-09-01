Tham dự A80 đông người: Làm gì khi bị cuốn vào đám đông?

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 31-8 đã có văn bản hướng người dân dẫn bảo vệ sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp.

Người dân được hỗ trợ y tế trong tổng duyệt diễu binh A80. Ảnh: Hoàng Triều

Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (sự kiện A80), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khuyến cáo người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm, từ chiều hôm trước.

Trang phục gọn gàng, lịch sự. Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê. Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: ô, mũ, quạt tay...

Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.