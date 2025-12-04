Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận được giao trọng trách

Đây là những VĐV được đánh giá cao về chuyên môn, đạo đức lẫn tác phong sinh hoạt, thi đấu.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thi đấu với vai trò phụ công. Cô từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 và 2017, góp công mang về HCB và HCĐ ở 2 kỳ đại hội này.

Lê Minh Thuận và Lê Thanh Thúy sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 .(Ảnh: THANH LÊ)

Hai năm gần đây, cô cùng đội tuyển ghi nhiều dấu ấn tại đấu trường quốc tế như: Vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup 2025, á quân chặng 1 SEA V.League, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025, giành quyền tham dự Giải Vô địch thế giới.

Lê Minh Thuận là đội trưởng đội tuyển karate Việt Nam, từng giành HCV tại SEA Games năm 2017 và được ban huấn luyện đánh giá là võ sĩ có chuyên môn cao, là đàn anh gương mẫu, có ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ.

Đây là lần đầu tiên Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận được chọn làm người cầm cờ, dẫn đầu phần diễu hành của đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức SEA Games 33 sẽ thực hiện lễ thượng cờ cho đoàn thể thao Việt Nam vào chiều 8-12 tại Bangkok - Thái Lan. Đây là nghi thức trang trọng, ghi nhận sự hiện diện chính thức của các đoàn thể thao tại đại hội.

Phần lớn các thành viên đoàn thể thao Việt Nam, bao gồm trưởng, phó đoàn và cán bộ quản lý, sẽ đến Thái Lan vào ngày 7-12, sẵn sàng cho lễ khai mạc đại hội vào ngày 9-12.