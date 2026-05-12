Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ

Từ trái sang: NS Trang Bích Liễu, NSƯT Tô Kim Hồng và NSND Lệ Thủy trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Chiều 11-5, các nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng sân khấu cải lương đã hội ngộ trong ngày giỗ cố NSƯT Thanh Sang. Trong không khí lặng lẽ, trang nghiêm nhiều nghệ sĩ đã cùng trở về thắp nén nhang tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa từng để lại dấu son sâu đậm trong lòng công chúng mộ điệu.

Những gương mặt quen thuộc của sân khấu như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Thanh Nguyệt, NSND Hùng Minh, NS Trang Bích Liễu, NSƯT Tô Kim Hồng, NS Nguyễn Sanh, NS Hồng Tơ, đạo diễn Phượng Hoàng… cùng đông đảo học trò và khán giả thân tình đã có mặt từ sớm tại nhà riêng của cố NSƯT Thanh Sang. Bà Ngọc Mỹ - vợ của ông đã bày tỏ lòng xúc động: "Dù ông nhà tôi đã rời xa 9 năm rồi, nhưng ngày giỗ là đồng nghiệp đều hội ngộ để thắp hương tưởng nhớ. Đó là hạnh phúc của gia đình".

Không ai bảo ai, tất cả đều mang theo một sự xúc động đặc biệt khi nhắc đến cố NSƯT Thanh Sang – người từng được xem là một trong những kép chính tài hoa bậc nhất của sân khấu cải lương miền Nam. "Nhất là gần đây khi HTV phục dựng màu vở tuồng cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh", khán giả đã xem và nhớ về ông, về cố nghệ sĩ Thanh Nga, chúng tôi đều yêu quý ông. Tôi cùng ông cùng đoạt giải Thanh Tâm năm 1964, cùng diễn trong nhiều vở tuồng hay của sân khấu cải lương, nên có rất nhiều kỷ niệm" – NSND Lệ Thủy tâm sự.

Các nghệ sĩ và khán giả trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Một đời sống với sân khấu bằng trái tim tận hiến

NSND Minh Vương xúc động nhắc lại những đêm diễn kéo dài đến khuya, những chuyến lưu diễn qua nhiều tỉnh thành mà ở đó, NSƯT Thanh Sang luôn là người giữ ngọn lửa nghề cho cả đoàn hát.

Ông kể, thời hoàng kim của cải lương, chỉ cần bảng hiệu có tên Thanh Sang là khán giả đã kéo đến kín rạp, nhất là sau khi ông diễn thành công vai Tạ Tốn trong vở "Cô gái Đồ Long", mang về cho ông HCV giải Thanh Tâm. "Năm đó tôi đoạt giải Khôi Nguyên vọng cổ, chúng tôi đều còn trẻ nên đã là những bạn nghề đồng hành son sắt. Sau này, khi tôi và Lệ Thủy lập đoàn "Sân khấu Vàng", ông cũng tham gia và diễn lại vai Tạ Tốn" – NSND Minh Vương kể.

NSƯT Thanh Nguyệt nhớ về một bạn diễn luôn kỹ lưỡng trong từng lớp diễn, từng câu ca vọng cổ. Theo bà, nghệ sĩ Thanh Sang thuộc lớp nghệ sĩ xem sân khấu là đạo nghiệp, mỗi vai diễn đều được ông nghiên cứu rất sâu để mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả.

Các nghệ sĩ nhớ về NSƯT Thanh Sang

Trong dòng hồi tưởng của các nghệ sĩ lão thành, nhiều kỷ niệm tưởng đã xa chợt sống dậy. Có người nhắc về những suất hát vùng sâu vùng xa giữa mùa mưa gió, có người kể chuyện nghệ sĩ Thanh Sang sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trẻ vượt qua khó khăn.

Những câu chuyện giản dị ấy làm cho buổi giỗ không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, mà còn là cuộc hội ngộ của một thế hệ nghệ sĩ từng đi qua thời kỳ rực rỡ nhất của cải lương Nam Bộ.

Di sản còn ở lại trong lòng công chúng

NSƯT Thanh Sang từng ghi dấu qua nhiều vai diễn kinh điển bởi phong cách diễn xuất sang trọng, đài từ chuẩn mực và phong thái đĩnh đạc.

Ông thuộc lớp nghệ sĩ làm nên vẻ đẹp vàng son của cải lương bằng thực lực nghề nghiệp và lòng tự trọng với sân khấu.

Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Sanh và vợ của cố NSƯT Thanh Sang (bìa trái) trước bàn thờ của ông trong ngày giỗ

Điều khiến nhiều nghệ sĩ xúc động trong ngày giỗ năm nay chính là dù đã chín năm kể từ ngày ông rời cõi tạm, khán giả vẫn nhắc tên Thanh Sang với sự yêu thương và kính trọng đặc biệt.

Những vở ông từng thể hiện vẫn được người yêu cải lương tìm nghe lại như: "Cô gái Đồ Long", "Tuyệt tình ca", "Trường tương tư", "Hai mảnh kim tiền", "Kiều Nguyệt Nga", "Tiếng trống Mê Linh", "Bên cầu dệt lụa"….

NSND Hùng Minh chia sẻ rằng sự ra đi của những nghệ sĩ lớn luôn để lại khoảng trống rất khó lấp đầy. Nhưng điều đáng quý là ký ức về họ chưa bao giờ mất đi, bởi họ đã sống trọn với sân khấu và để lại những giá trị nghề nghiệp thật sự.

NS Nguyễn Sanh và Hồng Tơ trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Một nén nhang cho ký ức cải lương vàng son

Buổi giỗ cố NSƯT Thanh Sang khép lại trong tiếng chuyện trò đầy lưu luyến của những người nghệ sĩ già.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ tài danh trong ngày tưởng niệm ấy giống như một cuộc gặp của ký ức.

Ở đó có tình đồng nghiệp, có lòng tri ân dành cho một tài năng lớn, và có cả nỗi thương nhớ dành cho một thời sân khấu cải lương từng sáng đèn suốt đêm.

"Chúng tôi lặng lẽ thắp nhang cho người bạn diễn năm xưa và luôn nhớ về anh Thanh Sang. Bây giờ đều U80 nên mà vẫn giữ được tình nghệ sĩ trong ngày giỗ của anh, chúng tôi vui lắm" – NS Trang Bích Liễu nói.



