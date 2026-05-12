Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Các nghệ sĩ Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu và nhiều nghệ sĩ đã tưởng nhớ cố NSƯT Thanh Sang trong ngày giỗ thứ 9

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ - Ảnh 1.

Từ trái sang: NS Trang Bích Liễu, NSƯT Tô Kim Hồng và NSND Lệ Thủy trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Chiều 11-5, các nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng sân khấu cải lương đã hội ngộ trong ngày giỗ cố NSƯT Thanh Sang. Trong không khí lặng lẽ, trang nghiêm nhiều nghệ sĩ đã cùng trở về thắp nén nhang tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa từng để lại dấu son sâu đậm trong lòng công chúng mộ điệu.

Những gương mặt quen thuộc của sân khấu như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Thanh Nguyệt, NSND Hùng Minh, NS Trang Bích Liễu, NSƯT Tô Kim Hồng, NS Nguyễn Sanh, NS Hồng Tơ, đạo diễn Phượng Hoàng… cùng đông đảo học trò và khán giả thân tình đã có mặt từ sớm tại nhà riêng của cố NSƯT Thanh Sang. Bà Ngọc Mỹ - vợ của ông đã bày tỏ lòng xúc động: "Dù ông nhà tôi đã rời xa 9 năm rồi, nhưng ngày giỗ là đồng nghiệp đều hội ngộ để thắp hương tưởng nhớ. Đó là hạnh phúc của gia đình".

Không ai bảo ai, tất cả đều mang theo một sự xúc động đặc biệt khi nhắc đến cố NSƯT Thanh Sang – người từng được xem là một trong những kép chính tài hoa bậc nhất của sân khấu cải lương miền Nam. "Nhất là gần đây khi HTV phục dựng màu vở tuồng cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh", khán giả đã xem và nhớ về ông, về cố nghệ sĩ Thanh Nga, chúng tôi đều yêu quý ông. Tôi cùng ông cùng đoạt giải Thanh Tâm năm 1964, cùng diễn trong nhiều vở tuồng hay của sân khấu cải lương, nên có rất nhiều kỷ niệm" – NSND Lệ Thủy tâm sự.

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ và khán giả trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Một đời sống với sân khấu bằng trái tim tận hiến

NSND Minh Vương xúc động nhắc lại những đêm diễn kéo dài đến khuya, những chuyến lưu diễn qua nhiều tỉnh thành mà ở đó, NSƯT Thanh Sang luôn là người giữ ngọn lửa nghề cho cả đoàn hát.

Ông kể, thời hoàng kim của cải lương, chỉ cần bảng hiệu có tên Thanh Sang là khán giả đã kéo đến kín rạp, nhất là sau khi ông diễn thành công vai Tạ Tốn trong vở "Cô gái Đồ Long", mang về cho ông HCV giải Thanh Tâm. "Năm đó tôi đoạt giải Khôi Nguyên vọng cổ, chúng tôi đều còn trẻ nên đã là những bạn nghề đồng hành son sắt. Sau này, khi tôi và Lệ Thủy lập đoàn "Sân khấu Vàng", ông cũng tham gia và diễn lại vai Tạ Tốn" – NSND Minh Vương kể.

NSƯT Thanh Nguyệt nhớ về một bạn diễn luôn kỹ lưỡng trong từng lớp diễn, từng câu ca vọng cổ. Theo bà, nghệ sĩ Thanh Sang thuộc lớp nghệ sĩ xem sân khấu là đạo nghiệp, mỗi vai diễn đều được ông nghiên cứu rất sâu để mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả.

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ nhớ về NSƯT Thanh Sang

Trong dòng hồi tưởng của các nghệ sĩ lão thành, nhiều kỷ niệm tưởng đã xa chợt sống dậy. Có người nhắc về những suất hát vùng sâu vùng xa giữa mùa mưa gió, có người kể chuyện nghệ sĩ Thanh Sang sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trẻ vượt qua khó khăn.

Những câu chuyện giản dị ấy làm cho buổi giỗ không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, mà còn là cuộc hội ngộ của một thế hệ nghệ sĩ từng đi qua thời kỳ rực rỡ nhất của cải lương Nam Bộ.

Di sản còn ở lại trong lòng công chúng

NSƯT Thanh Sang từng ghi dấu qua nhiều vai diễn kinh điển bởi phong cách diễn xuất sang trọng, đài từ chuẩn mực và phong thái đĩnh đạc.

Ông thuộc lớp nghệ sĩ làm nên vẻ đẹp vàng son của cải lương bằng thực lực nghề nghiệp và lòng tự trọng với sân khấu.

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ - Ảnh 4.

Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Sanh và vợ của cố NSƯT Thanh Sang (bìa trái) trước bàn thờ của ông trong ngày giỗ

Điều khiến nhiều nghệ sĩ xúc động trong ngày giỗ năm nay chính là dù đã chín năm kể từ ngày ông rời cõi tạm, khán giả vẫn nhắc tên Thanh Sang với sự yêu thương và kính trọng đặc biệt.

Những vở ông từng thể hiện vẫn được người yêu cải lương tìm nghe lại như: "Cô gái Đồ Long", "Tuyệt tình ca", "Trường tương tư", "Hai mảnh kim tiền", "Kiều Nguyệt Nga", "Tiếng trống Mê Linh", "Bên cầu dệt lụa"…. 

NSND Hùng Minh chia sẻ rằng sự ra đi của những nghệ sĩ lớn luôn để lại khoảng trống rất khó lấp đầy. Nhưng điều đáng quý là ký ức về họ chưa bao giờ mất đi, bởi họ đã sống trọn với sân khấu và để lại những giá trị nghề nghiệp thật sự.

Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Trang Bích Liễu nhớ về Thanh Sang trong ngày giỗ - Ảnh 5.

NS Nguyễn Sanh và Hồng Tơ trong ngày giỗ của cố NSƯT Thanh Sang

Một nén nhang cho ký ức cải lương vàng son

Buổi giỗ cố NSƯT Thanh Sang khép lại trong tiếng chuyện trò đầy lưu luyến của những người nghệ sĩ già.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ tài danh trong ngày tưởng niệm ấy giống như một cuộc gặp của ký ức.

Ở đó có tình đồng nghiệp, có lòng tri ân dành cho một tài năng lớn, và có cả nỗi thương nhớ dành cho một thời sân khấu cải lương từng sáng đèn suốt đêm.

"Chúng tôi lặng lẽ thắp nhang cho người bạn diễn năm xưa và luôn nhớ về anh Thanh Sang. Bây giờ đều U80 nên mà vẫn giữ được tình nghệ sĩ trong ngày giỗ của anh, chúng tôi vui lắm" – NS Trang Bích Liễu nói.


Tin liên quan

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc, được kiều bào yêu mến

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc, được kiều bào yêu mến

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phan Nhật Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả kiều bào trong chuyến lưu diễn tại xứ sở kim chi

Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang một thời của điện ảnh Việt

(NLĐO) - Trong chuyến giao lưu văn nghệ sĩ ba thành phố Hà Nội – Huế – TP HCM diễn ra tại Huế, nhiều nghệ sĩ xúc động khi gặp lại NSƯT Thanh Loan

Lệ Thủy Trang Bích Liễu Tô Kim Hồng thanh sang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo