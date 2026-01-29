HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lê Tiến Anh vào bán kết U14 Úc mở rộng, khoe được gặp Zverev

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại 2 trận đầu tiên đầy thuyết phục, tay vợt trẻ Lê Tiến Anh đã tiến vào bán kết U14 Úc mở rộng 2026, gặp hạt giống số 1 người Hàn Quốc.

Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh mang đến niềm vui cho quần vợt Việt Nam khi giành quyền vào bán kết Giải AO (Austrlia Open - Úc mở rộng) Asia–Pacific Elite U14 Trophy 2026, sau chuỗi hai chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Ở trận ra quân, Lê Tiến Anh mở màn giải đấu không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tay vợt đang xếp hạng 2 châu Á, hạt giống số 3 của giải, với tỉ số thuyết phục 6-2, 6-2. Lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận tốt cùng tâm lý thi đấu vững vàng giúp tay vợt trẻ Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Lê Tiến Anh vào bán kết U14 Úc mở rộng sau hai trận thắng thuyết phục - Ảnh 1.

Tiếp đà hưng phấn, tại lượt trận tiếp theo, Lê Tiến Anh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi vượt qua đối thủ người Ấn Độ, Vivaan Mirdha với tỉ số 6-3, 6-1. Chiến thắng này không chỉ cho thấy sự ổn định về chuyên môn mà còn khẳng định bản lĩnh thi đấu của tay vợt trẻ của quần vợt Việt Nam.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Lê Tiến Anh chính thức giành quyền vào vòng bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với Siyun Kim (Hàn Quốc) - hạt giống số 1 của giải. Đây được xem là thử thách lớn, song cũng là cơ hội để tay vợt Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Bên cạnh chuyên môn, các tay vợt trẻ dự giải đấu cũng có cơ hội xem các trận đấu Grand Slam Úc mở rộng, gặp gỡ các tay vợt hàng đầu thế giới.

Trong đó, Tiến Anh đã có dịp gặp tay vợt vừa lọt vào bán kết Úc mở rộng 2026, Zverev. “Em đã gặp Alexander Zverev! Rất tuyệt vời khi được gặp các tay vợt hàng đầu” - VTF dẫn lời tay vợt trẻ Quân đội.

Giải đấu bên lề Úc mở rộng, AO Asia–Pacific Elite U14 Trophy là sân chơi quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó mở ra cơ hội cọ xát và phát triển cho các tài năng trẻ hướng đến đấu trường quốc tế.


Lê Tiến Anh toàn thắng ở bảng F vòng loại Roland Garros Junior Series

Lê Tiến Anh toàn thắng ở bảng F vòng loại Roland Garros Junior Series

(NLĐO) - Tay vợt trẻ của Việt Nam, Lê Tiến Anh đã khép lại bảng F vòng loại với 3 trận toàn thắng, trong đó có hai hạt giống thứ hai và bảy.

Lê Tiến Anh vô địch hai nội dung Quần vợt châu Á U14 2025

(NLĐO) - Tay vợt trẻ Lê Tiến Anh có tiềm năng hàng đầu ở lứa tuổi U14 của Việt Nam vừa giành chức vô địch đơn và đôi nam thuộc hệ thống giải ATF tại Bình Dương.

Việt Nam tổ chức liền 4 giải Challenger 50, cơ hội cọ xát cho các tay vợt Việt

(NLĐO) - Quần vợt Việt Nam khởi động năm 2026 với 4 giải quần vợt ATP Challenger 50, tạo cơ hội lớn cho tay vợt Việt Nam thi đấu và phát triển.

