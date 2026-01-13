Việt Nam tổ chức liền 4 giải Challenger 50, cơ hội cọ xát cho các tay vợt Việt

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng NovaGroup vừa chính thức công bố tổ chức 4 giải quần vợt nhà nghề quốc tế nam ATP Challenger 50 trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu sự trở lại của quần vợt chuyên nghiệp quốc tế tại Việt Nam sau 8 năm vắng bóng (kể từ 2018).

Bốn giải đấu đều diễn ra tại Phan Thiết, gồm: Phan Thiet 1 (từ ngày 19 đến 25-1), Phan Thiet 2 (26-1 đến 1-2), Phan Thiet 3 (4 đến 10-5) và Phan Thiet 4 (11 đến 17-5).

Đây là các giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenger Tour, cấp độ thi đấu chuyên nghiệp lớn thứ hai thế giới, đóng vai trò bệ phóng quan trọng cho các tay vợt hướng đến hệ thống giải đấu cao ATP Tour.

Mỗi giải đấu này sẽ có tổng tiền thưởng 63.000 USD, thu hút khoảng 80–100 tay vợt, chủ yếu đến từ châu Á và châu Âu.

Vũ Hà Minh Đức có cơ hội cọ xát với nhiều tay vợt trong top 200

Ở hai giải đầu tiên, 32 tay vợt sẽ tranh tài tại vòng chính, trong đó có nhiều gương mặt thuộc Top 200–250 ATP. Đáng chú ý là sự góp mặt của Watanuki Yosuke (Nhật Bản, hạng 159 ATP), Luka Mikrut (Croatia, hạng 161) và Hady Habib (Lebanon, hạng 178). Chất lượng chuyên môn cao được kỳ vọng mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính cho người hâm mộ.

Vòng loại của giải sẽ có 24 tay vợt cạnh tranh suất vào vòng chính, trong đó quần vợt Việt Nam góp mặt với các đại diện như Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Trương Thành Minh… Đây là cơ hội quan trọng để các tay vợt trong nước cọ xát đỉnh cao, tích lũy điểm số và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, việc tổ chức liên tiếp 4 giải ATP Challenger 50 thể hiện bước tiến chiến lược của quần vợt Việt Nam, hướng tới đưa các giải quốc tế trở lại thường niên, xây dựng môi trường thi đấu đạt chuẩn ATP, phát triển lực lượng VĐV trẻ, đồng thời gắn kết thể thao đỉnh cao với du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Chuỗi giải không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, uy tín và định hướng hội nhập quốc tế của quần vợt Việt Nam.