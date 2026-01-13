Việt Nam tổ chức liền 4 giải Challenger 50, cơ hội cọ xát cho các tay vợt Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt Nam tổ chức liền 4 giải Challenger 50, cơ hội cọ xát cho các tay vợt Việt

Quốc An

(NLĐO) - Quần vợt Việt Nam khởi động năm 2026 với 4 giải quần vợt ATP Challenger 50, tạo cơ hội lớn cho tay vợt Việt Nam thi đấu và phát triển.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng NovaGroup vừa chính thức công bố tổ chức 4 giải quần vợt nhà nghề quốc tế nam ATP Challenger 50 trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu sự trở lại của quần vợt chuyên nghiệp quốc tế tại Việt Nam sau 8 năm vắng bóng (kể từ 2018).

Bốn giải đấu đều diễn ra tại Phan Thiết, gồm: Phan Thiet 1 (từ ngày 19 đến 25-1), Phan Thiet 2 (26-1 đến 1-2), Phan Thiet 3 (4 đến 10-5) và Phan Thiet 4 (11 đến 17-5).

Đây là các giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenger Tour, cấp độ thi đấu chuyên nghiệp lớn thứ hai thế giới, đóng vai trò bệ phóng quan trọng cho các tay vợt hướng đến hệ thống giải đấu cao ATP Tour.

Mỗi giải đấu này sẽ có tổng tiền thưởng 63.000 USD, thu hút khoảng 80–100 tay vợt, chủ yếu đến từ châu Á và châu Âu.

Việt Nam tổ chức 4 giải Challenger 50 - Ảnh 1.

Vũ Hà Minh Đức có cơ hội cọ xát với nhiều tay vợt trong top 200

Ở hai giải đầu tiên, 32 tay vợt sẽ tranh tài tại vòng chính, trong đó có nhiều gương mặt thuộc Top 200–250 ATP. Đáng chú ý là sự góp mặt của Watanuki Yosuke (Nhật Bản, hạng 159 ATP), Luka Mikrut (Croatia, hạng 161) và Hady Habib (Lebanon, hạng 178). Chất lượng chuyên môn cao được kỳ vọng mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính cho người hâm mộ.

Vòng loại của giải sẽ có 24 tay vợt cạnh tranh suất vào vòng chính, trong đó quần vợt Việt Nam góp mặt với các đại diện như Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Trương Thành Minh… Đây là cơ hội quan trọng để các tay vợt trong nước cọ xát đỉnh cao, tích lũy điểm số và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, việc tổ chức liên tiếp 4 giải ATP Challenger 50 thể hiện bước tiến chiến lược của quần vợt Việt Nam, hướng tới đưa các giải quốc tế trở lại thường niên, xây dựng môi trường thi đấu đạt chuẩn ATP, phát triển lực lượng VĐV trẻ, đồng thời gắn kết thể thao đỉnh cao với du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Chuỗi giải không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, uy tín và định hướng hội nhập quốc tế của quần vợt Việt Nam.

Tin liên quan

Úc mở rộng đạt mức thưởng kỷ lục, vô địch đơn nhận hơn 73 tỉ đồng

Úc mở rộng đạt mức thưởng kỷ lục, vô địch đơn nhận hơn 73 tỉ đồng

(NLĐO) - Với quỹ thưởng 1.970 tỉ đồng, Úc Mở rộng 2025 ghi dấu ấn lịch sử. Hai nhà vô địch nội dung đơn nhận về 73,3 tỉ đồng/người.

Pickleball: Việt Nam phải tận dụng cơ hội từ "mỏ vàng" tỉ USD

(NLĐO) - Trong bối cảnh thể thao giải trí trở thành ngành kinh tế tỉ đô, pickleball đang nổi lên như một ngôi sao mới nổi, cú hích toàn cầu.

Pickleball: Nguồn lực cho nhiều ngành tại Việt Nam cùng phát triển

(NLĐO) - Pickleball không chỉ là xu hướng phong trào mà còn là một nguồn kinh tế khổng lồ cho nhiều ngành cùng phát triển tại Việt Nam.

quần vợt Việt Nam Vũ Hà Minh ĐỨc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo