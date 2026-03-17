Lễ trao giải hai cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi" và "Tết xanh"

Cuộc thi "Tết xanh" do Báo điện tử Người Lao Động tổ chức diễn ra từ ngày 7-2-2026 (bắt đầu nhận bài) đến 26-2-2026 (kết thúc đăng bài) đã đón nhận 266 bài của 220 tác giả. Số tác phẩm chấm chung khảo là 27 tác phẩm, được đăng trên Báo Người Lao Động Online từ ngày 14 đến 26-2-2024. Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 7 tác phẩm có điểm số cao, đặc sắc để trao giải.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi "Tết xanh" đã tạo ra một sân chơi để bạn đọc chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Các bài dự thi được đầu tư về chất lượng; đa dạng trong cách thể hiện: Bài viết, chụp ảnh, quay clip, dựng video/podcast...

Sáng nay, 17-3, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cho hai cuộc thi “Người Thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 năm 2025 và “Tết xanh” năm 2026

Về nội dung, bài dự thi đề cập những câu chuyện về lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm Tết, ăn Tết, trang trí không gian ngày Tết... Cuộc thi đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tốt lành cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Qua đó, hưởng ứng thói quen tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải, chung tay cùng quốc gia thực hiện cam kết Net Zero, hướng tới phát triển bền vững.

Riêng cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" lần thứ 4 được phát động từ đầu năm 2025 và kết thúc vào ngày 27-2-2026 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua. Cuộc thi nhận được 30 tác phẩm với lối kể chuyện chân thực, giàu cảm xúc về đội ngũ y-bác sĩ khắp cả nước.

Ban tổ chức đã chọn ra 7 trong số các tác phẩm lọt vào chung khảo để trao giải. Những tác phẩm minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của y học và trên hết là sự cống hiến phi thường của những người khoác áo blouse. Họ không chỉ chữa bệnh mà còn là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người bệnh trong thời khắc tưởng chừng khó vượt qua.

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến lễ trao giải tại địa chỉ nld.com.vn.