Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 33

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn – người ghi bàn thắng từ tình huống sút phạt cuối trận đấu – đã có những chia sẻ cảm xúc về trận đấu cũng như mục tiêu chung của toàn đội.

Nói về pha lập công mang ý nghĩa quyết định, Nguyễn Thanh Nhàn không giấu được sự xúc động khi cho rằng đây là bàn thắng rất quan trọng với cá nhân anh. Sau kỳ SEA Games 32 không thành công, bàn thắng vào lưới U22 Philippines lần này được xem như sự giải tỏa về mặt tâm lý.

Đánh giá về cuộc đối đầu với U22 Philippines, Nguyễn Thanh Nhàn thừa nhận đây là trận đấu không hề dễ dàng cho cả hai đội. Chân sút gốc Tây Ninh cho rằng Philippines đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tạo ra nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh hai đội giằng co ở những phút cuối.

“Hai đội đều nỗ lực ghi bàn nhưng ở những phút cuối, U22 Việt Nam chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Bàn thắng này rất quan trọng với tôi. Nó giúp tôi giải tỏa áp lực và tự tin hơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức nếu được ra sân ở trận chung kết” - Thanh Nhàn nhận xét.

Thanh Nhàn

...và Văn Thuận ghi bàn cho U22 Việt Nam

Tiền đạo thuộc biên chế CLB PVF-CAND cho biết khoảng thời gian cuối trận là lúc toàn đội rơi vào cảm giác lo lắng vì nghĩ rằng trận đấu sẽ phải kéo dài đến hiệp phụ, loạt sút luân lưu và điều gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã tận dụng thời cơ đối phương xuống sức để kiên trì giữ nhịp độ tấn công và ghi được 2 bàn thắng. “Khi nhìn bảng tỉ số, tôi cũng nghĩ tới khả năng phải đá hiệp phụ. Nhưng chúng tôi cảm nhận được đối thủ đã đuối sức và với cách chơi như vậy, bàn thắng rồi sẽ tới. Sau khi có bàn thắng ở phút 89, toàn đội vẫn cố gắng đẩy cao đội hình để tìm thêm bàn thắng và khép lại trận đấu” - Thanh Nhàn nói.

U22 Việt Nam có trận thắng vất vả ở bán kết SEA Games 33

Nhắc về HLV trưởng Kim Sang-sik, Thanh Nhàn cho biết chiến lược gia Hàn Quốc luôn nhắn nhủ toàn đội duy trì tinh thần thi đấu tích cực và khát khao chiến thắng. Thanh Nhàn cũng bày tỏ niềm vui khi cả hai đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33.

Thanh Nhàn khẳng định: “Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam đều vào chung kết là tin rất vui đối với bóng đá Việt Nam. Cả đội tuyển nam và nữ sẽ cùng nhau cố gắng, quyết tâm giành HCV SEA Games 33 cho thể thao Việt Nam”.

